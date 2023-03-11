"Замість бліцкригу - бліцутилізація": Данілов потролив провали окупантів РФ

Ракети і військова техніка накопичувалася окупантами РФ десятиліттями, нагадав секретар РНБО.

Олексій Данілов оцінив втрати провали окупантів РФ в Україні / Колаж УНІАН, 24-та ОМБр

Російські окупанти вичерпують підготовлені раніше запаси озброєння, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Ракети, військова техніка накопичувалася десятиліттями", - описав він у своєму Twitter підготовку РФ до вторгнення.

При цьому секретар РНБО України зазначив, що замість запланованої блискавичної атаки, окупанти РФ зазнають поразки в Україні.

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"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутизацію. Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної росії - питання першочергової ваги", - додав Данілов.

Загроза нового наступу РФ

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

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