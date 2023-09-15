"Всі наші зусилля будуть зведені до нуля": Жданов пояснив, чим загрожує союз Путіна і Кіма

Через постачання країні-агресору Росії боєприпасів з КНДР ситуація на фронті зміниться, оскільки знову активізується російська артилерія.

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Олег Жданов розповів про наслідки збройової угоди Кім Чен Ина і Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Якщо два диктатори - Володимир Путін і Кім Чен Ин - підписали договір про постачання зброї, то дуже скоро боєприпаси опиняться на фронті, що негативно вплине на ситуацію. Про можливі ризики в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Якщо на цій зустрічі (Путіна і Кім Чен Ина, - ред.) був підписаний договір, то перший ешелон може бути в Україні вже через місяць-півтора: два тижні йде залізничний склад від Північної Кореї до України, місяць знадобиться на організацію та відвантаження. Тож, прибуття першого ешелону ми можемо відчути через місяць-півтора", - сказав Жданов.

За його словами, постачання країні-агресору Росії боєприпасів з КНДР вплине на ситуацію на фронті.

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"Нам стане складніше. Не набагато, але складніше. Всі наші зусилля будуть зведені до нуля, оскільки знову активізується російська артилерія, і ми знову будемо займатися питаннями контрбатарейної боротьби замість розгрому піхоти. Все це дуже ускладнить нам завдання з розгрому російської армії", - вважає військовий експерт.

За словами Жданова, якщо зараз противник буде рятуватися силами, які є в наявності, при цьому проводячи нову хвилю мобілізації в РФ, то в грудні-січні ми отримаємо нову, добре оснащену російську армію чисельністю 400-700 тисяч осіб. В результаті є ризик перелому ситуації на фронті не на користь України.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військова допомога Пхеньяну Москві

Запит до КНДР по постачання зброї російським окупантам з боку Кремля дійсно існує. І це погана новина для передової, заявив представник ГУР Андрій Юсов. Однак рішення Кім Чен Ина може, в свою чергу, підштовхнути західні країни до посилення військової підтримки України.

Тим часом глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Північна Корея вже півтора місяці постачає російським окупантам боєприпаси, зокрема снаряди 122 мм і 152 мм, а також ракети до "Градів".

Військовий експерт Михайло Жирохов розповів, що Північна Корея не воює з 1953 року, і з цього періоду накопичує на складах снаряди. Передаючи їх країні-агресору Росії, Пхеньян позбавляється від надмірної кількості боєприпасів, термін зберігання яких закінчився. При цьому вони не дуже хорошої якості й можуть становити загрозу для самих російських солдатів.

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