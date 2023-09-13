Чи вплине зброя КНДР у руках окупантів на хід війни: у ГУР відповіли

Запит до КНДР щодо постачання зброї російським окупантам з боку Кремля справді існує. І це погана новина для передової, зазначив в ефірі FREEDOM представник ГУР Андрій Юсов.
Однак рішення Кім Чен Ина може, своєю чергою, підштовхнути західні країни до посилення військової підтримки України.
"Такі запити з боку Росії існують. Будь-яка поставка для агресора озброєння з боку - це погані новини для передової і лінії фронту. Говорити, що це кардинально змінить ситуацію на лінії фронту? Ні, це не можна говорити", - висловився Юсов.
Разом з тим, північнокорейське озброєння дозволить загарбникам довше "протриматися" на фронті.
"Чи допоможе окупантам це продовжити оборонні операції? Так, безумовно. Але це також може прискорити допомогу і з боку вільного світу і демократичних країн світу", - додав Юсов.
Але він підкреслив, що "катастрофи з цього робити не варто".
Кім Чен Ин в Росії
13 вересня Кім Чен Ин перебуває в Росії з візитом. У своїй заяві він вже встиг відкрито підтримати агресію Путіна і навіть побажати росіянам "перемоги" у війні.
Згідно з інформацією Financial Times, диктатори погоджували постачання Росії боєприпасів, РСЗВ і балістичних ракет малої дальності.
За це Пхеньян може отримати від Москви, наприклад, зерно, нафту і військові технології, а також тверду валюту.
Однак у Республіканській партії США вважають, що угода КНДР і Росії може запустити і "зворотний" процес - це може спонукати Байдена ухвалити остаточне рішення щодо постачання ЗСУ ракет до 300 км ATACMS, чого раніше Білий дім всіляко уникав.
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