Чи вплине зброя КНДР у руках окупантів на хід війни: у ГУР відповіли

Юсов зауважив, що будь-які поставки озброєння окупантам на фронт дозволять їм довше протриматися в боях.

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Йдеться про постачання Росії боєприпасів, РСЗВ і балістичних ракет / Колаж Главреда. Фото: сайт Кремля, скріншот відео

Запит до КНДР щодо постачання зброї російським окупантам з боку Кремля справді існує. І це погана новина для передової, зазначив в ефірі FREEDOM представник ГУР Андрій Юсов.

Однак рішення Кім Чен Ина може, своєю чергою, підштовхнути західні країни до посилення військової підтримки України.

"Такі запити з боку Росії існують. Будь-яка поставка для агресора озброєння з боку - це погані новини для передової і лінії фронту. Говорити, що це кардинально змінить ситуацію на лінії фронту? Ні, це не можна говорити", - висловився Юсов.

Разом з тим, північнокорейське озброєння дозволить загарбникам довше "протриматися" на фронті.

"Чи допоможе окупантам це продовжити оборонні операції? Так, безумовно. Але це також може прискорити допомогу і з боку вільного світу і демократичних країн світу", - додав Юсов.

Але він підкреслив, що "катастрофи з цього робити не варто".

Кім Чен Ин в Росії

13 вересня Кім Чен Ин перебуває в Росії з візитом. У своїй заяві він вже встиг відкрито підтримати агресію Путіна і навіть побажати росіянам "перемоги" у війні.

Згідно з інформацією Financial Times, диктатори погоджували постачання Росії боєприпасів, РСЗВ і балістичних ракет малої дальності.

За це Пхеньян може отримати від Москви, наприклад, зерно, нафту і військові технології, а також тверду валюту.

Однак у Республіканській партії США вважають, що угода КНДР і Росії може запустити і "зворотний" процес - це може спонукати Байдена ухвалити остаточне рішення щодо постачання ЗСУ ракет до 300 км ATACMS, чого раніше Білий дім всіляко уникав.

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