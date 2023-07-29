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"Зрада" для Путіна: ЗСУ б'ють по росіянах снарядами з КНДР — FT

Олексій Тесля
29 липня 2023, 10:47 оновлено 29 липня, 11:00
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Українські захисники натякнули, звідки вони отримали незвичайні боєприпаси.
Кім, всу
ЗСУ використовують боєприпаси виробництва КНДР / Колаж: Главред, Фото: kcna.kp, Facebook/24th.brigade

У боях за визволення Бахмута Донецької області бійці Збройних сил України використовують снаряди для реактивних систем залпового вогню"Град" північнокорейського виробництва.

При цьому поки не вдалося в точності встановити, як ракети з КНДР потрапили в Україну. Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Водночас українські захисники натякнули, звідки вони отримали незвичайні боєприпаси. За їх словами, снаряди були захоплені на судні дружньою країною і надалі передані Україні в рамках одного з пакетів військової допомоги.

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Разом з тим радник міністра оборони України Юрій Сак не виключає, що ракети виробництва КНДР були захоплені у російських військ в якості трофея.

"Ми захоплюємо їх танки, ми захоплюємо їх техніку, і цілком можливо, що це теж результат успішного проведення українською армією військової операції", — пояснив представник МО.

Зазначається, що північнокорейські боєприпаси, що застосовуються Україною, були вироблені в 1980-1990 роках. За словами артилеристів, корейські ракети не є кращими через відносно високу частку браку.

Раніше повідомлялося, що КНДР почала шити зимову форму армії РФ. Північній Кореї забороняється будь-який експорт виробів текстильної промисловості, але вони з Росією хочуть обійти цю заборону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Пхеньян визнав "ДНР" і "ЛНР". Україна прийняла рішення розірвати дипломатичні відносини з КНДР. Причиною стало визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

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