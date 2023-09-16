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"Цей мотлох може вибухнути щомиті": експерт оцінив, чи допоможуть РФ снаряди з КНДР

Анна Ярославська
16 вересня 2023, 01:33
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Боєприпаси з Північної Кореї навряд чи підвищать боєздатність російської армії.

Кім Чен Ин, Путін
КНДР може передавати РФ боєприпаси з вичерпаним терміном придатності / Колаж: Главред, фото: скріншот

Північна Корея не воює з 1953 року, і з цього періоду накопичує на складах снаряди. Передаючи їх країні-агресору Росії, Пхеньян позбавляється від надмірної кількості боєприпасів, термін зберігання яких закінчився. При цьому вони не дуже хорошої якості й можуть становити загрозу для самих російських солдатів. Про це в інтерв'ю виданню Obozrevatel сказав військовий експерт Михайло Жирохов.

За його словами, Північна Корея передає росіянам снаряди певних типів – 122, 152-міліметрові. Вони зменшеної дії, є великої дії, є просто осколково-фугасні. Але в Росії є необхідність лише в деяких типах снарядів, які вони вже використовували під час бойових дій.

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"Передусім, мова йде про снаряди великої дії, тобто тих, якими можна вразити цілі на великій відстані. Цим вони намагаються компенсувати нестачу далекобійної зброї, бо наша 155-міліметрова артилерія стріляє далі, ніж російська. Тому в першу чергу вони використовують саме ці снаряди підвищеної дальності, і вони швидко закінчуються", - пояснив експерт.

Жирохов додав, що не бачив ні фото, ні відео танкових снарядів від Північної Кореї.

"Було відео з використанням росіянами північнокорейських снарядів в "Граді", але вони також перебували не в кращому стані. Вони були іржаві, 1950-х років виробництва", - сказав він.

Експерт сумнівається, що боєприпаси з КНДР підвищать боєздатність російської армії. Тому що такі снаряди не вибухають через один або навіть становлять небезпеку для власного екіпажу – в будь-який момент снаряд може вибухнути прямо в стволі.

"Ця проблема добре відома українській армії, тому що в 2014 році ми почали використовувати снаряди 1960-70-х років. Була дуже велика кількість випадків, коли вибухали самохідні артилерійські установки і снаряди прямо в стволі. Тому посилення російської армії за рахунок Північної Кореї дійсно може бути – в КНДР багато таких снарядів. Але як це відіб'ється на фронті, важко сказати", - зазначив він.

Жирохов додав, що потрібно також не забувати про логістику.

"Адже з Північної Кореї в Росію є лише два шляхи поставки: або транзит, тобто залізниця, яка і так переповнена військовими ешелонами, або перевезення військово-транспортною авіацією. Але в такому випадку ці снаряди будуть золотими", - резюмував військовий експерт.

Військова допомога Пхеньяну Москві

13 вересня Кім Чен Ин перебуває в Росії з візитом. У своїй заяві він вже встиг відкрито заявити про підтримку агресії Путіна і навіть побажати росіянам "перемоги" у війні.

Згідно з інформацією Financial Times, диктатори погоджували постачання Росії боєприпасів, РСЗВ і балістичних ракет малої дальності. За це Пхеньян може отримати від Москви, наприклад, зерно, нафту і військові технології, а також тверду валюту в якості оплати.

Запит до КНДР щодо постачання зброї російським окупантам з боку Кремля дійсно існує. І це погана новина для передової, заявив представник ГУР Андрій Юсов. Однак рішення Кім Чен Ина може, в свою чергу, підштовхнути західні країни до посилення військової підтримки України.

Тим часом глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Північна Корея вже півтора місяці постачає російським окупантам боєприпаси, зокрема снаряди 122 мм і 152 мм, а також ракети до "Градів".

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