Два з п'яти аеродромів - пусті: Плетенчук розповів, як у Криму 'зникає' авіація РФ

Ліквідація незаконно збудованого Кримського мосту - це лише питання часу, наголосив речник ВМС України.

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В Криму залишилось 5 військових аеродромів, 2 з них вже без літаків / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Радіо Свобода, facebook.com/Taclbery

У тимчасово окупованому росіянами Криму залишаються п’ять військових аеродромів країни-агресорки РФ. На двох з них вже немає літаків. Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Зараз у них (росіян в Криму - Главред) є п’ять військових аеродромів, два з них фактично вже залишилися без літаків. Це факт. І, звісно, можна було б (літаки - Главред) перебазувати десь на материк. Але щоб забезпечувати тим самим пальним, треба мати відповідну логістику", - розповів Плетенчук.

За його словами, знищення незаконно збудованого Кримського мосту значно ускладнить логістику для РФ. Плетенчук наголосив, що ліквідація мосту лише питання часу.

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"Насправді (у росіян - Главред) залишається ще коридор суходолом. І в принципі вони перекинуть логістику туди, вона буде більш доступною для знищення, але знову ж таки, це їх ніколи не зупиняло", - додав речник.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Удари ЗСУ по цілях окупантів в Криму - новини за темою

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. У Генштабі ЗСУ звернули увагу, що це летовище прикривали "сучасні" російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт російських окупантів.

Також 3 серпня ЗСУ завдали ударів по підводному човну "Ростов-на-Дону" та суттєво пошкодили 4 пускові установки ЗРК "Тріумф". За даними Генштабу ЗС України, підводний човен Чорноморського флоту РФ затонув на місці.

Як повідомляв Главред, робота над підготовкою до знищення Керченського мосту триває. Є шанс, що він буде зруйнований в найближчі кілька місяців, заявив очільник ГУР Кирило Буданов.

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