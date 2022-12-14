На Україну з півдня летить нова хвиля дронів – журналіст

Російські окупанти запустили по Україні нову хвилю дронів. Вони рухаються з півдня.
Про це повідомив у Telegram український журналіст Андрій Цаплієнко. Безпілотники частково рухаються вздовж Дніпра.
Він зазначає, що запусків з Білорусі під час другої хвилі поки що не було.
Тим часом у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що над столицею та в області було збито уже 11 іранських безпілотників.
У той же час українців закликали залишатися в укриттях, повітряна тривога триває.
Атака на Київ іранськими дронами
У Києві вранці у середу, 14 грудня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Їх було чути у різних районах міста. Повітряну тривогу оголосили близько 6 години ранку.
Потім мер Києва Віталій Кличко повідомив про "приліт" у Шевченківському районі міста. Він розповів, що на місце виїхали відповідні служби.
Як стало відомо, внаслідок ранкової атаки були пошкоджені дві адмінбудівлі в Києві та приватний будинок у селі Вишневе.
Читайте також:
- РФ запустила "шахеди" по Україні, у Києві "приліт" в одному з районів: що відомо
- "Військам у Білорусі нас відволікають": Арестович заявив, що РФ готується до масштабного наступу
- "Щур, загнаний в кут": з Путіним розмови не буде, його отруять - Арестович