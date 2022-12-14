На Україну з півдня летить нова хвиля дронів – журналіст

Вони рухаються вздовж Дніпра. Повторних запусків з Білорусі поки що не було.

На Україну з півдня летить нова хвиля дронів/ Міноборонни України

Російські окупанти запустили по Україні нову хвилю дронів. Вони рухаються з півдня.

Про це повідомив у Telegram український журналіст Андрій Цаплієнко. Безпілотники частково рухаються вздовж Дніпра.

Він зазначає, що запусків з Білорусі під час другої хвилі поки що не було.

Тим часом у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що над столицею та в області було збито уже 11 іранських безпілотників.

У той же час українців закликали залишатися в укриттях, повітряна тривога триває.

Атака на Київ іранськими дронами

У Києві вранці у середу, 14 грудня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Їх було чути у різних районах міста. Повітряну тривогу оголосили близько 6 години ранку.

Потім мер Києва Віталій Кличко повідомив про "приліт" у Шевченківському районі міста. Він розповів, що на місце виїхали відповідні служби.

Як стало відомо, внаслідок ранкової атаки були пошкоджені дві адмінбудівлі в Києві та приватний будинок у селі Вишневе.

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