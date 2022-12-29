Ворожа ракета влучила в будинок на Прикарпатті, що майже за 1000 км від РФ

В ОВА розповіли, що господарів в будинку в момент влучання не було. На щастя, ніхто не постраждав.

Ворожа ракета влучила в будинок на Прикарпатті/ Telegram Кирило Тимошенко

Під час масованої російської ракетної атаки по Україні у четвер, 29 грудня, одна з ворожих ракет влучила у приватний будинок на Прикарпатті, що майже за 1000 кілометрів від кордону з Росією.

Ракета не розірвалася. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram. Він опублікував фото, на якому видно заподіяні пошкодження житлу.

"Ранок, село в Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, дивом не вибухає. Цинізму росіян немає меж", – написав Тимошенко.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що влучання ракети сталося на території Тлумацької територіальної громади. На щастя, ніхто не постраждав, адже в будинку в той момент нікого не було.

"Ракета пошкодила приватну житлову будівлю на території Тлумацької територіальної громади, але не вибухнула. На момент влучання ракети у будинку людей не було. На щастя, ніхто не постраждав", – зазначає Онищук.

Також вона розповіла, що під час сьогоднішнього ракетного удару ворог влучив в один із енергетичних об’єктів області, внаслідок чого виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів. Її уже локалізували, постраждалих і жертв немає.

"Також в області зафіксовано падіння ракет, знешкодження яких відбудеться згодом, про що повідомлю додатково", – додала голова ОВА.

Ворожа ракета влучила в будинок на Прикарпатті,/ Telegram Кирило Тимошенко

Масована ракетна атака РФ

Нагадаємо, в зранку четвер, 29 грудня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Окупанти вранці вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії. Також була зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.

Росія масовано атакувала Україну ракетами, у багатьох містах відбулися сильні вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у Харкові, Одесі, Львові. У багатьох містах спрацювала протиповітряна оборона.

У Києві уламками збитих ракет було пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі. Є постраждалі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ППО України збила 54 ракети із 69, які загалом запустив ворог. Головком ЗСУ уточнив, що 29 грудня агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного і морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури нашої країни.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович зазначає, що окупанти на кожну масовану ракетну атаку по Україні витрачають приблизно по 300-400 мільйонів доларів. Проте суттєвих переваг для себе вони все одно не можуть досягнути таким чином.

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