Потужна відповідь ППО: збито 54 ракети РФ з 69 запущених по Україні

29 грудня агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного і морського базування.

Валерій Залужний розповів про роботу ППО / Facebook Залужний, armyinform

В ході масованого удару РФ по Україні вранці у четвер, 29 грудня, протиповітряна оборона ЗСУ знищила 54 російські крилаті ракети.

Загалом ворог вдарив по Україні 69 ракетами. Про це повідомив в Facebook головнокомандувач Валерій Залужний.

Він підкреслив, що противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України.

Головком ЗСУ уточнив, що 29 грудня агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного і морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури нашої країни.

"За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами та засобами сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети", - додав Залужний.

Ракетний удар РФ

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні в четвер з раннього ранку, 29 грудня.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь в Facebok.

Уточнюється, що окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії.

Крім того, також зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.

Внаслідок удару РФ у Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки у Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

Вже відомо про як мінімум трьох постраждалих у Києві.

Читайте більше: