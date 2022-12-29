Потужна відповідь ППО: збито 54 ракети РФ з 69 запущених по Україні

В ході масованого удару РФ по Україні вранці у четвер, 29 грудня, протиповітряна оборона ЗСУ знищила 54 російські крилаті ракети.
Загалом ворог вдарив по Україні 69 ракетами. Про це повідомив в Facebook головнокомандувач Валерій Залужний.
Він підкреслив, що противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України.
Головком ЗСУ уточнив, що 29 грудня агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного і морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури нашої країни.
"За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами та засобами сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети", - додав Залужний.
Ракетний удар РФ
Нагадаємо, масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні в четвер з раннього ранку, 29 грудня.
Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь в Facebok.
Уточнюється, що окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії.
Крім того, також зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.
Внаслідок удару РФ у Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки у Дарницькому районі.
Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.
Вже відомо про як мінімум трьох постраждалих у Києві.
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