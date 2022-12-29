Кремль "профукав" $300-400 мільйонів: Арестович розповів про провал масштабної атаки РФ

Окупанти витратили четверту частину ракет з тих, які у них залишилися, проте фактично нічого не добилися.

Арестович розповів про провал масштабної атаки РФ/ Facebook Арестович, Міноборони РФ

Російські загарбники на кожну масовану ракетну атаку по Україні витрачають приблизно по 300-400 мільйонів доларів. Проте суттєвих переваг для себе вони все одно не можуть досягнути таким чином. Не стала виключенням і атака, яка відбулася вранці у четвер, 29 грудня – окупанти просто "викинули гроші на вітер".

Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Він зазначає, що кожна ракета, випущена Росією по Україні, коштує від 1,2 до 3 мільйонів доларів.

"При всій своїй уяві я й уявити не міг настільки неефективного витрачання Кремлем такого дорогоцінного засобу, як крилаті ракети, вартістю щонайменше 1200 000 доларів кожна. Є й по три. Що не спроба – 300-400 мільйонів доларів у нікуди, без можливості ефективного відновлення російської військової промисловості, що витрачається", – написав Арестович.

Він зазначає, що пі час сьогоднішньої атаки РФ витратила четверту частину всього запасу ракет, що залишався у неї.

"І все для того, щоб ми кілька годин/днів посиділи без світла", – каже радник голови ОП.

Арестович додав, що противник-дурень – це вже великий успіх для України.

Масована ракетна атака РФ

Нагадаємо, в зранку четвер, 29 грудня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Окупанти вранці вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії і були готові вдарити 16 ракетами Калібр. Також була зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.

Росія масовано атакувала Україну ракетами, у багатьох містах відбулися сильні вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у Харкові, Одесі, Львові. У багатьох містах спрацювала протиповітряна оборона.

У Києві уламками збитих ракет було пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі. Є постраждалі.

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