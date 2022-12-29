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РФ масовано атакує Україну, у багатьох містах відбулися сильні вибухи: що відомо

29 грудня 2022, 09:26
Під час повітряної тривоги відбулися вибухи у Києві та багатьох обласних центрах, є руйнування.
Ракета, ракетный удар, дым
РФ масовано атакує Україну, у багатьох містах відбулися вибухи/ Telegram, Міноборони РФ

У низці міст України відбулися вибухи під час масованої ракетної атаки з боку російських загарбників вранці у четвер, 29 грудня.

Поки що повідомляється про спрацювання української ППО по ворожих ракетах. Проте у Києві уламками збитої ракети була пошкоджена будівля, через це спалахнула пожежа.

"Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі. Ситуація щодо постраждалих уточнюється", – розповіли у Київській міській військовій адміністрації.

За попередньою інформацією відомо про двох постраждалих в Дарницькому районі. Їм надана перша медична допомога.

Мер столиці Віталій Кличко закликав жителів міста зробити запас води, зарядити усі пристрої. Він попередив, що у Києві можуть бути перебої зі світлом.

Про прильоти повідомили у Харкові. Там були вибухи, зокрема, у Слобідському районі міста.

"Ракетна атака на Харків. У місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти до Слобідського району. По яких об'єктах били та чи є постраждалі – інформація поки що уточнюється", – повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, в області було зафіксовано чотири "прильоти".

"Харків та Харківська область під ударами ворожих ракет. Попередньо, є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах. Під прицілом – критична інфраструктура. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Небезпека ще не минула. Залишайтеся в укриттях", – зазначає Синєгубов.

Також повідомлялося про вибухи у Львові. Це підтвердив мер міста Андрій Садовий.

"У Львові чути вибухи. Залишайтесь в укриттях!", – написав він у Telegram.

Станом на цей час 90% Львова без світла, повідомив Садовий.

Вибухи під час повітряної тривоги відбулися в Одесі. Повідомляється, що у місті є кілька "прильотів". Після вибухів у місті зникло світло і вода.

Також повідомлялося, що в Одеській області уламки ракети потрапили у житловий будинок.

У той же час український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про повторний запуск ракет окупантами з акваторії Чорного моря.

Масована ракетна атака РФ

Нагадаємо, в зранку четвер, 29 грудня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Окупанти вранці вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії і були готові вдарити 16 ракетами Калібр. Також була зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.

Після цього в Києві прогриміли потужні вибухи. Уламками збитої ракети було пошкоджено приватну будівлю в Дарницькому районі і припаркований поруч автомобіль. Інформація про жертви уточнюється.

Раніше в Офісі президента заявили, що в Україні очікують на приліт понад 100 російських ракет під час масованої атаки на територію України. В ОП закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

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