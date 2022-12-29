РФ масовано атакує Україну, у багатьох містах відбулися сильні вибухи: що відомо

У низці міст України відбулися вибухи під час масованої ракетної атаки з боку російських загарбників вранці у четвер, 29 грудня.
Поки що повідомляється про спрацювання української ППО по ворожих ракетах. Проте у Києві уламками збитої ракети була пошкоджена будівля, через це спалахнула пожежа.
"Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі. Ситуація щодо постраждалих уточнюється", – розповіли у Київській міській військовій адміністрації.
За попередньою інформацією відомо про двох постраждалих в Дарницькому районі. Їм надана перша медична допомога.
Мер столиці Віталій Кличко закликав жителів міста зробити запас води, зарядити усі пристрої. Він попередив, що у Києві можуть бути перебої зі світлом.
Про прильоти повідомили у Харкові. Там були вибухи, зокрема, у Слобідському районі міста.
"Ракетна атака на Харків. У місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти до Слобідського району. По яких об'єктах били та чи є постраждалі – інформація поки що уточнюється", – повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, в області було зафіксовано чотири "прильоти".
"Харків та Харківська область під ударами ворожих ракет. Попередньо, є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах. Під прицілом – критична інфраструктура. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Небезпека ще не минула. Залишайтеся в укриттях", – зазначає Синєгубов.
Також повідомлялося про вибухи у Львові. Це підтвердив мер міста Андрій Садовий.
"У Львові чути вибухи. Залишайтесь в укриттях!", – написав він у Telegram.
Станом на цей час 90% Львова без світла, повідомив Садовий.
Вибухи під час повітряної тривоги відбулися в Одесі. Повідомляється, що у місті є кілька "прильотів". Після вибухів у місті зникло світло і вода.
Також повідомлялося, що в Одеській області уламки ракети потрапили у житловий будинок.
У той же час український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про повторний запуск ракет окупантами з акваторії Чорного моря.
Масована ракетна атака РФ
Нагадаємо, в зранку четвер, 29 грудня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Окупанти вранці вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії і були готові вдарити 16 ракетами Калібр. Також була зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.
Після цього в Києві прогриміли потужні вибухи. Уламками збитої ракети було пошкоджено приватну будівлю в Дарницькому районі і припаркований поруч автомобіль. Інформація про жертви уточнюється.
Раніше в Офісі президента заявили, що в Україні очікують на приліт понад 100 російських ракет під час масованої атаки на територію України. В ОП закликали не ігнорувати повітряну тривогу.
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