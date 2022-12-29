Ракетний удар РФ: у Києві гримлять вибухи - що відомо про руйнування

Потужні вибухи прогриміли в Києві в четвер вранці, 29 грудня, після того, як по всій Україні була оголошена повітряна тривога.
Зокрема, гучні вибухи були чутні на правому і на лівому березі Києва, повідомляють очевидці. Інформацію також підтверджують повідомлення ряду Telegram-каналів.
При цьому повідомляється, що в Києві і в багатьох областях України зафіксована робота засобів протиповітряної оборони.
Крім того, в Мережі з'явилася інформація про те, що уламки російської ракети впали на один з житлових будинків у Києві, почалася пожежа.
Як уточнили в Київській міській військовій адміністрації, в столиці працюють сили ППО.
Що відомо про постраждалих та руйнування
"Уламками збитої ракети пошкоджено приватну будівлю в Дарницькому районі і припаркований поруч автомобіль. Інформація про жертви уточнюється", - підкреслили в КГВА.
Як уточнили у КМВА, уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі.
Також повідомляється, що відомо про мінімум двох постраждалих у Києві.
Про вибухи в Києві також повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Кілька вибухів у столиці", - написав він у Telegram.
Ракетний удар РФ
Нагадаэмо, масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні в четвер з раннього ранку, 29 грудня.
Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь в Facebok.
Уточнюється, що окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії.
На даний момент РФ готова вдарити 16 ракетами Калібр.
Крім того, також зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.
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