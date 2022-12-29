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Загроза масованого удару крилатими ракетами: в Україні масштабна тривога

29 грудня 2022, 06:28
Окупанти РФ вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії.
ракетний удар
РФ готова завдати масованого ракетного удару / Facebook / okPivde

Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні в четвер зранку, 29 грудня.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь в Facebok.

Уточнюється, що окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії.

На цей момент РФ готова вдарити 16 ракетами Калібр.

Крім того, також зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.

Загроза масованого удару крилатими ракетами: в Україні масштабна тривога

Раніше в командуванні Повітряних сил Збройних сил України розповіли про ймовірність нового масованого ракетного удару РФ.

У ПС ЗСУ готуються відбивати новий ракетний удар з боку росіян, заявив в ефірі національного телемарафону речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти готуються до нанесення нового ракетного удару по цивільній інфраструктурі України.

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

Читайте більше:

тривога Калібр війна Росії та України ракетний удар
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