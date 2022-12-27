"Росія - божевільний сусід": Данілов розповів, чи буде ракетний удар на Новий рік

Данілов переконаний, що у РФ не залишилося ресурсів для довгострокового продовження ракетного терору.

Олексій Данілов розповів, чи буде ракетний удар по Україні на Новий Рік / УНІАН

Російські окупанти можуть влаштувати масований ракетний удар по Україні напередодні Нового року. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Він додав, що Росія є "божевільним сусідом", від якого можна чекати чого завгодно.

"Ми точно знаємо, що в Росії вже не так багато залишилося ракет і вистачить на масовані обстріли на два-три або максимум чотири рази. Він так само усвідомлює, тому будемо думати, що він буде їх економити на наступні речі, щоб врешті-решт новорічні свята ми провели в спокої. Енергетична система до цього готова. Але, на жаль, не все залежить від нас", — підкреслив секретар РНБО.

Він закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Вже 19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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