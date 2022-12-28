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Буде "холодомор": РФ незабаром почне бити ракетами по газових об'єктах - Гончар

28 грудня 2022, 16:35
Росія хоче залишити без тепла не тільки українців, а й всю Європу, яка використовувала російський газ.
Михайло Гончар, ГТС
РФ обстріляє об'єкти ГТС / Колаж фото УНІАН, Главред

Росія може почати обстрілювати об'єкти газотранспортної системи України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

Він переконаний, що Путін намагається виклянчити в Ірану балістичні ракети. Гончар також акцентував увагу на тому, що Україна ще не скоро зможе отримати системи Patriot.

"Не факт, що системи Patriot з'являться у нас протягом 2-3 місяців. Зараз ситуація виглядає так, що три чверті з тих засобів, що запускає Росія на територію України, збивається на підльоті, але щонайменше чверть долітає і робить свою чорну справу. Тому є сумніви, що навіть з поліпшеними засобами ППО нам вдасться покінчити з ракетним терором", - сказав Гончар.

Він також пояснив, що українська теплова енергетика значною мірою тримається на газу. Росія може обстріляти об'єкти ГТС, щоб зменшити можливості в забезпеченні ТЕЦ.

"Ворог починає цілитися і по об'єктах газової інфраструктури, особливо на сході. Тому якщо Москва виріши припинити транзит російського газу до Європи через Україну, це означатиме, що вона готова перейти до ударів по об'єктах ГТС України ... І там, де така інфраструктура знаходиться в зоні досяжності артилерійських снарядів і реактивних систем залпового вогню, росіяни завдають ударів (як, наприклад, на Харківщині, яка забезпечує до половини газовидобутку України)", - пояснив експерт.

Він також нагадав, як окупанти намагалися знищити українські об'єкти паливної інфраструктури. Не можна виключати, що саме в лютому РФ завдасть ударів по газових об'єктах, коли запаси Європи будуть вже вичерпуватись.

"Зараз Росія, продовжуючи мізерний транзит, ще намагається показати Європі "добру волю", натякаючи їй, щоб та одумалася. Але, зрозуміло, що це - фальшиві слова, за якими стоїть тільки одне: покарати Європу фінансово, а Україну - військовим шляхом і створити передумови для "холодомору", - додав Гончар.

Однак експерт переконаний, що боятися газового блекаута не варто, адже "українська ГТС є інтерконективною". Фахівці зможуть використовувати інші маршрути передачі газу.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Вже 19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Михайло Гончар ракетний удар
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