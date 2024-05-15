"Складна ситуація": у Пентагоні занепокоєні станом справ на фронті

Російська окупаційна армія зараз намагається просунутися вперед на території України.

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Пат Райдер заявив, що на полі бою зараз "складна ситуація" / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", defense.gov

У Міністерстві оборони США заявили про стурбованість через ситуацію на полі бою в Україні.

Як сказав під час брифінгу речник Пентагону Пат Райдер, російська окупаційна армія зараз намагається просунутися вперед на території України.

"Зараз в Україні складна ситуація на полі бою. Але за всіма даними, ви знаєте, що українці продовжують вживати заходів для захисту своєї території. І ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливе озброєння і припаси, яких вони потребують", - сказав він.

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На запитання, що могло стати причиною загострення ситуації на фронті, Райдер сказав, що це була сукупність різних чинників, серед яких і затримка зі схваленням допомоги з боку США.

"Зрозуміло, що є інші партнери по всьому світу, які надають допомогу Україні. Але росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просунутися вперед. Якими б незначними не були ці просування, це, безумовно, викликає занепокоєння", - сказав представник Пентагону.

Райдер додав, що зараз американська сторона наполегливо працює над тим, щоб прискорити надання допомоги Україні.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум". Водночас Буданов прогнозує, що стабілізувати фронт і потіснити росіян через кордон вдасться протягом наступних кількох днів.

14 травня аналітики моніторингового каналу DeepState повідомили, що ворог просунувся біля Вовчанська та Калинівки. Ситуація в Красногорівці потребує уточнення.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що темп російського наступу на півночі Харківської області сповільнився за останні 24 години. Ймовірно, це сталося через нову тактику військових і великі втрати росіян. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають у своєму звіті, що окупанти планують об'єднати плацдарми в Липцях і Вовчанську та створити прикордонну "буферну зону".

Заступник речника Держдепу США Ведант Пател заявив, що російські окупаційні війська, які зараз намагаються просуватися на Харківщині, не зможуть досягти серйозних успіхів у цьому районі.

Загроза нового наступу на Харків Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist. Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак. Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня". Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

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