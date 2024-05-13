ЗСУ відкинули росіян: зачищають Вовчанськ і завдають вогневого ураження по ворогу

На Харківському напрямку втрати ворога становлять 106 осіб, розповіли в Генштабі.

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ЗСУ проводять зачистку у Вовчанську / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Deepstatemap.live

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про ситуацію, яка складається на півночі Харківської області.

На Харківському напрямку українські захисники завдали вогневого ураження по ворогу, йдеться в повідомленні Генштабу в Telegram.

Уточнюється, що українські захисники проводять заходи зачистки на північній околиці Вовчанська.

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"Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші підрозділи завдали вогневого ураження по противнику, потіснили його і проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ", - ідеться у зведенні Генштабу.

Крім цього, почалося бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця.

Загальні втрати ворога на Харківському напрямку становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння і військової техніки.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Харківщині у РФ частковий успіх. Від початку доби втрати окупантів на Харківському напрямку становлять 97 осіб, розповіли в Генштабі.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

Загроза нового наступу на Харків Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist. Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак. Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня". Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

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