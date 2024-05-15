США можуть надати Україні батарею Patriot із радарами - Bloomberg

Кошти на нову систему Patriot, ймовірно, буде виділено з пакета допомоги на суму 61 мільярд доларів, нещодавно схваленого Конгресом.

https://glavred.net/ukraine/ssha-mogut-predostavit-ukraine-batareyu-patriot-s-radarami-bloomberg-10565207.html Посилання скопійоване

Зміцнення протиповітряної оборони України стало пріоритетом Білого дому / Колаж: Главред, фото: ОП, Вікіпедія

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надати Україні ще одну батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot для посилення протиповітряної оборони.

Як пише міжнародне агенство Bloomberg, США хочуть відправити Україні одну батарею разом із радарами. За словами джерел видання, європейські союзники України також працюють над планами щодо відправки Києву додаткових систем ППО зі своїх запасів.

Батарея Patriot включає радари і станції управління для виявлення, відстеження і наведення на ворожу зброю, пускові установки ракет і допоміжні транспортні засоби.

відео дня

Кошти на нову систему Patriot, ймовірно, буде виділено з пакета допомоги на суму 61 мільярд доларів, нещодавно схваленого Конгресом.

"Зміцнення протиповітряної оборони України стало пріоритетом Білого дому відтоді, як Конгрес ухвалив пакет заходів з національної безпеки", - зазначає видання.

Візит Блінкена до Києва

Як повідомляв Главред, вранці 14 травня до Києва з неанонсованим візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Це стало першим візитом чиновника США в Україну після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив пакет військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.

Під час виступу в Київському політехнічному інституті Блінкен заявив, що війна в Україні досягла критичного етапу. Наступні місяці вимагатимуть від України значних зусиль у веденні бойових дій.

"Ми зустрічаємося в критичний момент. Путін нарощує черговий наступ на Україну... посилаючи хвилю за хвилею російських солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також танки, ракети та винищувачі, створені з деталей, що постачає Китай. Найближчі тижні і місяці вимагатимуть багато чого від українців, які вже пожертвували багатьом. Але я приїхав в Україну з посланням: ви не одні", - сказав Блінкен.

Відомо, що Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні найближчими днями, зазначив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу 13 травня. За його словами, США роблять усе можливе, щоб західна зброя якомога швидше потрапила на поле бою.

Основні характеристики ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред ​

Постачання ЗРК Patriot Україні - останні новини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до 2024 року Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро. Також Шольц анонсував передачу Києву третьої системи Patriot . За його словами, Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує щонайменше 7 систем Patriot для захисту своєї території від російських атак. У партнерів є ці системи, проте не вистачає політичної рішучості, щоб передати їх ЗСУ.

Іспанія передала Україні обіцяний пакет із ракетами до комплексів ППО/ПРО Patriot. Про це 6 травня повідомила міністр оборони країни Маргарет Роблес.

Міністр оборони Румунії Анджел Тілвар має серйозні застереження щодо надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Прем'єр-міністр Марчел Чолаку зазначив, що поки що не обговорював це питання з президентом країни, але мав розмову з міністром оборони, який не дуже прихильний до ідеї передачі системи Україні.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред