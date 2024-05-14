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Бої на півночі Вовчанська: РФ кинула в наступ значну кількість піхоти - DeepState

Юрій Берендій
14 травня 2024, 22:44
507
За даними DeepState, російські окупанти намагаються просунутись до околиць Вовчанська відразу з кількох напрямків, активно застосовуючи артилерію.
Бої на півночі Вовчанська: РФ кинула в наступ значну кількість піхоти - DeepState
На околицях Вовчанська тривають важкі бої - DeepState / Колаж Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада, deepstatemap

Російські окупаційні війська кинули значну кількість піхоти для того, щоб закріпитись на околицях міста Вовчанськ на Харківщині. Про це повідомили аналітики моніторингової групи DeepState.

За даними Deepstate, ворог здійснює спроби закріпитись на околицях міста Вовчанськ для подальшого просування та захоплення населеного пункту.

"З допомогою залучення великої кількості піхоти ворог пробує займати будинки на півночі міста. Сили Оборони докладають зусиль, щоб відтіснити окупантів, йдуть важкі бої. На підтримку ка**пів активно працює артилерія, рівняючи все з землею. Рух в напрямку міста здійснюється зі сторони н.п. Гатище-Плетенівка", - йдеться в повідомленні.

відео дня
Бої на півночі Вовчанська: РФ кинула в наступ значну кількість піхоти - DeepState
Фото: DeepState

Крім того, аналітики повідомляють, що росіяни намагаються закріпитись в межах наслеених пунктів Стариця та Бурговатка для просування до західних околиць Вовчанська.

Водночас, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 14 травня зазначається, що на Харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 14.

"Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Нескучне. Втрати окупантів протягом поточної доби тут склали близько 120 військовослужбовців зс рф та 23 одиниці озброєння та військової техніки", - йдеться у зведенні.

Загроза нового наступу на Харків

Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist.

Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

Ситуація у Вовчанську - наступ РФ на Харківщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 14 травня підтвердив, що Росія намагається просуватися на Донецькому і Харківському напрямках, але робити якісь висновки ще рано. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перебуває в зоні бойових дій та доповідає про оперативну обстановку на фронті.

Начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі зазначив, що ворог продовжує завдавати потужних ударів Вовчанську на Харківщині. Внаслідок атак місто майже зруйноване, окупанти намагаються зав'язати вуличні бої на околицях населеного пункту.

Водночас, посійські окупанти не змогли прорватися до Вовчанська на Харківщині. Інформація про вхід ворога до населеного пункту не відповідає дійсності. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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