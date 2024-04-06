Ворог "пробиває" інфраструктуру України: названо цілі ударів окупантів РФ

Олександр Харченко оцінив удари РФ по інфраструктурних об'єктах України.

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РФ завдає ударів по Харкову / Telegram Синєгубов, Telegram

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прокоментував нещодавні удари РФ по об'єктах енергетики в Україні.

Коментуючи в інтерв'ю Главреду заяву "Нафтогазу" про те, що під час ракетних атак РФ було завдано збитків саме газовій інфраструктурі, він сказав, що "пробити" нафтогазову інфраструктуру набагато складніше.

"Це складніше завдання, ніж атаки генерації та високовольтних мереж. Ці об'єкти серйозно захищені, і ситуація там досить спокійна", - каже експерт.

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Водночас він упевнений у тому, що ефективність ударів по газових сховищах зараз така, що нічого болючого для інфраструктури немає.

"Ці удари - більше спроби, і після того, як росіяни побачать, що в них не виходить їх зруйнувати, вони, певною мірою, перефокусуються на інші, більш вразливі об'єкти генерації", - додав Харченко.

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Нагадаємо, що РФ майже повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини. Унаслідок атаки окупантів було повністю знищено всі блоки та пошкоджено допоміжне обладнання. Наразі на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання.

У ДТЕК показали зсередини знищену ТЕС. Російські окупанти намагаються залишити Україну без електроенергії та завдають безжальних ударів по енергооб'єктах. Відео вже розлетілося в Мережі.

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