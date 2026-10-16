РФ атакувала Умань: загорілась багатоповерхівка, є постраждалі

Трьох потерпілих госпіталізували, а в Черкасах уламки безпілотника спричинили пожежу на приватному підприємстві.

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Наслідки удару по Умані / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Уламки БпЛА спричинили пожежу в житловому будинку в Умані

З-під завалів сторожового будинку врятували чоловіка

Також уламки БпЛА впали на території підприємства в Черкасах

У ніч на 16 жовтня країна-агресор Росія атакувала Черкаську область. В Умані внаслідок удару спалахнула пожежа у багатоповерхівці, також горіли торговельні склади. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"В Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка", - написав він. відео дня

За його словами, наразі відомо про п'ятьох потерпілих.

"Троє госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці", - наголосив Табурець.

Водночас на іншій локації зайнялись торговельні склади. Пожежу вдалося локалізували.

"Усі служби працюють. Розгорнуто оперативний штаб", - зазначив начальник ОВА.

Наслідки удару по Черкасах

Табурець також розповів, що внаслідок падіння ворожого БпЛА на території приватного підприємства в Черкасах виникла пожежа. Її оперативно ліквідували.

Він додав, що інформація про потерпілих не надходила.

Чи може РФ влаштовувати щоденні масовані атаки

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" говорив, що Росія може перенести тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на інші українські міста, однак одночасно підтримувати високий темп масованих ударів по кількох напрямках їй буде складно.

За спостереженнями військового, масштабні комбіновані атаки відбуваються приблизно один-два рази на тиждень. Це може свідчити про необхідність накопичувати засоби ураження між великими обстрілами.

"На уламках безпілотників можна побачити, що дата виробництва - минулий або поточний місяць. Це свідчить про те, що значного запасу немає, виробництво працює на межі можливостей: виготовили - зібрали - завдали удару", - наголосив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, з вечора 14 жовтня понад 10 годин країна-агресор Росія атакувала Кіровоградську область дронами. В Кропивницькому зафіксовано влучання по територіях підприємств, логістичних центрів, складських об’єктів, житлових будинків та прибудинкових територій. Внаслідок атаки загинули люди, є постраждалі.

Вранці 14 жовтня Росія атакувала Волинську область реактивним дроном типу "Шахед". Під ударом опинилася гуртівня європейських товарів "ЄвроГурт" у Луцьку. Загинуло 3 людей. Двоє осіб знайшли на місці подій. Ще одна людина померла у лікарні.

У вівторок, 13 жовтня, російські війська атакували Львівську область безпілотниками. У селі Малехів Львівської громади впав підбитий російський реактивний БпЛА. Внаслідок російської атаки пошкоджені приватні житлові будинки.

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Про персону: Ігор Табурець Ігор Табурець - український діяч, голова Черкаської обласної державної адміністрації з 1 березня 2022 року. Генерал-майор, пише Вікіпедія.

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