Масована атака БПЛА на РФ: у Москві закрито аеропорти, у Володимирі — вибухи

Вибухи також лунали у Смоленську та Рязані, а з підмосковного аеродрому "Чкаловський" під час нальоту злетіли сім літаків.

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Нічна атака дронів паралізувала авіасполучення Москви, під ударом - Володимир та Ростовська область / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, Supernova

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Собянін заявив про 59 збитих дронів, що летіли на Москву

Усі чотири аеропорти столиці РФ тимчасово закрили

Володимир атакують дрони, ціллю може бути дата-центр "Яндекса"

Масована нічна атака безпілотників змусила російську владу закрити всі чотири аеропорти Москви: Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво. Понад 20 літаків, що прямували до російської столиці, перенаправили на аеродроми інших міст, повідомляє Astra.

У Росавіації обмеження на прийом і відправку рейсів пояснили необхідністю забезпечити безпеку польотів. Починаючи з 23:00 мер Москви Сергій Собянін кілька разів звітував про знищені на підльоті до міста дрони. В окремих дописах йшлося про 20 та 15 безпілотників, а загалом, за підрахунками Astra, їхня кількість сягнула 59.

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Вранці Собянін повідомив, що з 23:00 15 жовтня до 8:00 16 жовтня на підльоті до Москви було збито 94 БПЛА.

На місцях падіння уламків працюють екстрені служби, проте про наслідки мер столиці РФ не повідомляє.

Кадр із Підмосков’я / Фото: t.me/exilenova_plus

Кадр із Московської області / Фото: t.me/supernova_plus

Окремо Telegram-канал Supernova+ звернув увагу, що під час нальоту з підмосковного аеродрому "Чкаловський" злетіли сім літаків. Цей аеродром обслуговує уряд, тому автори каналу припускають, що з Кремля могли евакуюватися в очікуванні удару. Офіційних підтверджень цієї версії немає.

t.me/supernova_plus

Атака зачепила й сусідні з Москвою регіони. У Ярославській області ввели червоний рівень небезпеки щодо БПЛА, а рух на виїзді з Ярославля в бік столиці призупинили, повідомили в регіональному ГУ МНС.

Майже одночасно з Москвою дрони атакували російський Володимир. Канал Exilenova+ повідомив про активну роботу російської ППО над містом, а потім і про численні вибухи. За даними місцевих пабліків, протягом ночі вибухи лунали і в місті, і в області.

Ймовірною ціллю може бути дата-центр "Яндекса". Цей об’єкт уже атакували цього місяця: у ніч на 11 жовтня після удару безпілотників компанія повністю зупинила його роботу, і користувачі в Росії та за її межами зіткнулися з перебоями в роботі сервісів таксі, банківських додатків та хмарної інфраструктури, пише The Moscow Times.

Тоді володимирський майданчик став третім об’єктом компанії, що постраждав за тиждень. До нього дрони пошкодили дата-центр "Яндекса" в Сасові Рязанської області 8 жовтня, а 9 жовтня - у Калузі, де вийшли з ладу кілька модулів.

У березні 2026 року поруч із володимирським об’єктом "Яндекс" запустив новий дата-центр потужністю 40 МВт на 2800 серверних стійок.

Поранений у Ростовській області, вибухи у Смоленську та Рязані

Наслідки нічного нальоту фіксують і на півдні Росії. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар визнав, що дрони долетіли до кількох районів регіону.

"Триває відбиття ворожої повітряної атаки на Ростовську область - є постраждалий. В Аксайському районі поранення отримав чоловік… Також внаслідок падіння БПЛА пошкодження зазнали виробничо-складські приміщення. Сталося загоряння", - повідомив Слюсар.

Окрім Аксайського району, під удар потрапили Чертковський район і місто Батайськ. Ракетна та безпілотна небезпека в області, як і раніше, зберігається. Astra також повідомляє про вибухи та роботу ППО у Смоленську та Рязані.

Крім того, за ніч над територією Ленінградської області було збито чотири БПЛА, оголошено повітряну тривогу, повідомив губернатор Олександр Дрозденко.

Атаки на території Росії - новини

Як писав Главред, Україна відновить удари по НПЗ країни-агресора Росії після триденної паузи. Про це заявив в інтерв’ю виданню Financial Times президент України Володимир Зеленський.

На запитання, чи погодиться Україна знову припинити удари навіть за умови, що Росія їх продовжить, Зеленський відповів, що лише в обмін на додаткові американські ракети-перехоплювачі Patriot. Таку умову він назвав "мінімальною вимогою".

15 жовтня стало відомо, що Сили оборони України вночі знищили чотири фронтові бомбардувальники Су-34 і вразили ще два на аеродромі у Воронезькій області РФ. Для нанесення удару було застосовано ракету "Довгий Нептун".

Велика Британія надасть Україні додаткові крилаті ракети великої дальності Storm Shadow, щоб Київ зміг зірвати російські військові операції, спрямовані проти цивільної інфраструктури країни, ще до настання зими. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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