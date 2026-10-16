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Трамп відмовився мати справу із Зеленським і пояснив чому

Анна Ярославська
16 жовтня 2026, 07:33
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Президент США висловив сумніви щодо готовності українського лідера до миру.
Трамп, Зеленський
Трамп заявив, що з Путіним домовитися простіше, ніж із Зеленським / Колаж: Главред, фото: ОП

Про що сказав Дональд Трамп:

  • Зеленський не хоче домовлятися і ускладнює мирний процес
  • З Путіним домовитися простіше, ніж з нинішнім лідером України
  • Війна має завершитися найближчим часом

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче мати справу з главою України Володимиром Зеленським, оскільки вважає, що той не бажає домовлятися з країною-агресором Росією. Про це Трамп сказав в інтерв’ю телеканалу Newsmax.

Американський лідер заявив, що просив Зеленського не завдавати ударів по російських НПЗ, і відкрито висловив скептицизм щодо українського президента, заявивши, що вважає його "незручним партнером" для переговорів.

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За словами Трампа, за адміністрації Джо Байдена Київ отримав "сотні мільярдів доларів", однак розраховувати на мирне врегулювання за нинішнього керівництва України буде вкрай складно.

"Зеленський - не та людина, з якою нам варто мати справу. Байден дав йому сотні мільярдів доларів - мільярди й мільярди доларів... Думаю, зрештою їм доведеться дійти якогось врегулювання. Але за Зеленського цього не станеться. Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче, але насправді - ні", - сказав Трамп.

"Загалом, я не великий прихильник Зеленського. Вони зруйнували цю країну", - додав президент США.

Крім того, він поклав частину історичної відповідальності за нинішню кризу на адміністрацію Барака Обами, за часів якої було анексовано Крим, який Дональд Трамп назвав "найціннішою частиною України". Також він висловив упевненість, що масштабного збройного конфлікту не було б, якби не результати президентських виборів у США у 2020 році.

"Цієї війни просто не було б. І це найсумніше. Адже спочатку передбачалося, що все закінчиться дуже швидко. А пам’ятаєте, як танки рухалися по шосе прямо до Києва? Якби той генерал - а він, очевидно, був не найкращим воєначальником - не звернув на сільськогосподарські угіддя, які через найсильніші за останні 10 років дощі перетворилися на суцільну багнюку... Загалом, танки загрузли в багнюці, немов у хитких пісках. Чи можна назвати це везінням - не знаю, чесно кажучи. Минуло вже п’ять років, Україна втратила величезну кількість своїх людей - втім, Росія теж, але ж Росія - країна величезна, у ній мільйони жителів... - 150 мільйонів людей", - сказав глава Білого дому.

Прогноз Трампа щодо завершення війни

Відповідаючи на запитання про перспективи завершення війни до кінця свого перебування на посаді, Трамп висловив надію, що конфлікт завершиться найближчим часом, однак повторив, що домовлятися з Володимиром Зеленським, на його думку, набагато складніше, ніж з Володимиром Путіним.

"Вона [війна] має закінчитися найближчим часом. Гадаю, обидві сторони насправді хотіли б її завершення. Але, чесно кажучи, мені здається, що з Зеленським домовитися складніше, ніж з Путіним", - зазначив Трамп.

Дивіться уривок інтерв’ю Трампа за посиланням.

Знімок екрана

Як писав Главред, раніше Трамп пояснив, чому не називає Володимира Путіна диктатором. За його словами, публічні насмішки на адресу іноземних лідерів лише заважають дипломатії. Свою стриманість він пов’язує з досвідом бізнесмена.

Трамп заявив, що Україні потрібен новий президент

10 жовтня президент США поклав на українського лідера відповідальність за затягування конфлікту з Росією та висловив невдоволення ударами по російських НПЗ.

"Зеленський міг врегулювати цю війну багато разів - багато-багато разів. І він вирішує цього не робити. Гадаю, Україні час отримати нового президента", - заявив Трамп.

Ту саму думку про зміну українського президента Трамп розвинув під час спілкування з пресою перед вильотом з військової бази Ендрюс у Меріленді до Теннессі. Глава Білого дому знову звинуватив Київ у небажанні шукати компроміс із Москвою.

"Я пропоную, щоб вони знайшли нового лідера, який вміє домовлятися. Адже він міг би укласти багато угод, але з якихось причин ніколи цього не робить. [...] Не було жодної причини, щоб почалася ця війна між Україною та Росією. Вона почалася через некомпетентність", - сказав Трамп.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережах заступився за Зеленського.

"Він очолює нашу націю під час війни - війни за незалежність, свободу та гідність. Він користується підтримкою українського народу, і саме народ має право вирішувати. Заяви з-за кордону лише підтверджують, що він добре виконує свою роботу. Він заслуговує на підтримку", - підкреслив Сібіга в соцмережі Х.

США перекладають відповідальність за війну на Україну: думка експерта

Дональд Трамп свідомо перекладає на Україну відповідальність за продовження війни, щоб виправдатися перед американцями напередодні виборів до Конгресу. Угода з Путіним про постачання російського дизельного палива лише підкреслює цей курс. Про це повідомив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю Главреду.

Зміна курсу Білого дому пов’язана з провалом спроб домовитися з Кремлем хоча б про часткове припинення вогню. Для американського лідера такий результат міг стати вигідним піар-ходом напередодні голосування.

"Очевидно, що після розмови з Путіним Трамп остаточно зрозумів: російський диктатор не збирається йти на деескалацію, навіть у форматі енергетичного чи морського перемир’я. А саме це могло б створити для Трампа позитивний інформаційний фон напередодні виборів до Конгресу США 3 листопада", - зазначає Чаленко.

Не отримавши бажаного від Москви, Вашингтон змінив тон щодо Києва. Аналітик вбачає в цьому розраховану внутрішньополітичну гру.

"Відповідно, Трамп обрав шлях звинувачень на адресу України, щоб пояснити своїм виборцям, хто нібито винен у продовженні війни. Він намагається продемонструвати, що у нього чудові стосунки навіть із такими автократами, як Путін. Домовленість щодо дизельного палива покликана це підкреслити", - переконаний експерт.

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Про джерело: Newsmax

Newsmax - це американське новинне та медіавидання.

Було засноване в 1998 році Крістофером Радді.

Включає:

  • веб-сайт (newsmax.com);
  • телеканал Newsmax TV;
  • журнали та цифрові продукти.

Видання вважається консервативним / правим (right-wing).

Зосереджується на політиці США, коментарях та думках, новинах з вираженою ідеологічною позицією.

Часто конкурує з іншими правими медіа (наприклад, Fox News).

Анонсувалося, що навесні 2026 року американський канал Newsmax вийде на український ринок. Мета – посилити інформаційний зв'язок між Києвом та Вашингтоном.

Закрита презентація відбулася у Києві наприкінці лютого 2026 року, на якій були присутні представники української влади, пише Детектор Медіа.

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