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Ворог пішов в атаку під Авдіївкою і готує штурм Сєвєродонецька

14 травня 2022, 19:56

Противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Російські військові в Маріуполі 24.02.2022
Російські окупанти в Україні / Reuters

На Донецькому напрямку російські окупанти готуються до наступальних дій у напрямках Сєвєродонецька, Соледара та Бахмута, йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Окупанти здійснюють вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення і в глибині оборони українських військ. Найбільша активність окупантів зберігається на Слобожанському і Донецькому напрямках, повідомляється в Facebook.

"Залишилася загроза нанесення ворогом ракетно-бомбових ударів по військових і цивільних об'єктах на території України", - зазначили в Генштабі.

"На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на утриманні займаних позицій, контролі маршрутів поставки по дорозі на північ і схід від міста Харкова, а також недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону", - розповіли в Генштабі.

На Слов'янському напрямку триває перегрупування підрозділів противника, створення запасів матеріально-технічних засобів.

"На Донецькому напрямку угруповання противника зосереджує основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк,Соледар і Бахмут, здійснює поповнення запасів та перегрупування підрозділів. На вказаному напрямку переміщено до двох батальйонних тактичних груп. Ворог проводить штурмові дії вздовж лінії зіткнення за підтримки авіації та артилерії. Має частковий успіх в районі Авдіївки" ,- йдеться в дописі.

Відзначено посилення угруповання силами до батальйонної тактичної групи в районі залізничної станції Новий Айдар.

Маріуполі ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу Азовсталь. Завдає масовані артилерійські та авіаційні удари, проводить штурмові дії", - наголошується в повідомленні.

На Запорізькому напрямку противник зосередив основні зусилля на артилерійських обстрілах позицій українських військ.

"На Південнобузькому напрямку обстановка істотних змін не зазнала. Агресор зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, поповненні боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, інженерному обладнанні позицій, здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ", - зазначили в Генштабі.

читайте такожКонтрудар ЗСУ під Ізюмом: окупанти відходять до кордону РФ

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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