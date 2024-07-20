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Війська РФ просунулися в районах трьох міст на Донбасі: в ISW розкрили деталі

Андрій Ганчук
20 липня 2024, 09:26
356
Сили оборони України знищили один із мостів на південь від Сіверська, щоб уповільнити просування російських окупантів, зазначили американські експерти.
Війська РФ, фронт
Війська РФ просунулися в Донецькій області - ISW / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Окупаційні війська агресора Росії досягли просування на північний захід і захід від Авдіївки, на схід від Торецька і в напрямку Сіверська Донецької області. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

Згідно з оцінками ISW, ворог продовжує проводити наступальні дії в районі Авдіївки. Кадри геолокації за 19 липня фіксують їхнє просування і захоплення населеного пункту Прогрес на північному заході від Авдіївки.

Крім того, ворог просунувся і на південний схід від Карлівки.

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Також загарбники досягли просування на схід від Торецька - на захід уздовж вулиці Петра Великого в східній частині Дружби. Просунувся ворог і в Північному на схід від Торецька.

Торецьк

Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія.

Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу.

Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

На Сіверському напрямку російські окупанти просунулися в напрямку Сіверська та Спірного. Наступальні дії тривають на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, на південний схід від Сіверського в районі Виїмки та на південь від Сіверська в районі Переїзного.

Тим часом Сили оборони України на південь від Сіверська знищили міст між Переїзним і Федорівкою, щоб уповільнити вороже просування.

Наступ Росії - головні новини за темою:

РФ може готуватися до нового наступу на Запоріжжя, вважає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, ворог стягує війська з різних окупованих регіонів і перекидає їх через напрямок Розівка-Пологи, Токмак - ближче до лінії бойового зіткнення.

Окупантам вдалося досягти однієї мети на півночі Харківщини, сказав майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Як стверджує військовий, росіяни змусили Сили оборони перекинути частину військ на нову ділянку фронту і застосувати ресурси.

Війська РФ зібрали значне угруповання, втім, у них немає стільки сил, щоб провести масштабні наступи на нових напрямках, вважають у Головному управлінні розвідки Міноборони. Ключове завдання ворога на цьому етапі - окупація Донбасу.

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