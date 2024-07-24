ЗСУ вибивають окупантів з Прогресу: в ОСУВ 'Хортиця' розкрили реальну ситуацію у селі

Підрозділи ворога, які захопили Прогрес кілька днів тому, перебувають під постійним вогневим ураженням ЗСУ, розповіли в ОСУВ "Хортиця".

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Підрозділи РФ постійно перебувають під вогневим ураженням ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, 22 окрема механізована бригада

В районі селища Прогрес на Покровському напрямку тривають складні бої. Українські захисники намагаються вибити окупантів з села, яке вони захопили кілька днів тому. Про це повідомило ОСУВ "Хортиця" в Telegram.

"Підрозділи противника в районі Прогресу, перебувають під вогневим ураженням Сил оборони. Вживаються заходи, щоб вибити звідти ворога. Тривають бої", - зазначили у повідомленні.

За словами військових, ситуація на Покровському напрямку, зокрема в смузі відповідальності 31-ї окремої механізованої бригади, залишається напруженою. Військовослужбовці ведуть оборонні бої в районах Прогресу, Лозуватського, Іванівки та Воздвиженки.

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Командування бригади проводить постійний моніторинг і аналіз тактичної обстановки, щоб оперативно реагувати на будь-які зміни на фронті.

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Росіяни захопили село Прогрес - що відомо

Нагадаємо, окупаційні війська Росії просунулися на північний захід і захід від Авдіївки, а також на схід від Торецька і в напрямку Сіверська Донецької області. Згідно з оцінками ISW, ворог продовжує наступальні дії в районі Авдіївки та захопив селище Прогрес на північному заході від міста.

Росії вдалося швидко переломити хід бою за село Прогрес у Покровському районі Донеччині. Бойові дії в районі Прогреса тривають з кінця квітня і, незважаючи на успішний опір Сил оборони протягом останніх трьох місяців, частину села захисники залишили після масованого штурму 19 липня.

Як повідомляв Главред, під Прогресом Донецької області є ризик оточення частини угруповання Сил оборони України. Наказу на відхід немає, зазначають аналітики DeepState.

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