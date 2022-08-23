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Ворожі війська нещадно обстрілюють Харків у День міста

23 серпня 2022, 22:16

Жителям Харкова та області необхідно пройти до укриттів, оскільки повітряна тривога поки не припинилася.

Харків, РСЗВ смерч
Росіяни обстріляли Харків увечері 23 серпня / УНІАН, uapress.info

Сьогодні ввечері, 23 серпня, росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова. В області оголошено повітряну тривогу, повідомив в Telegram мр міста Ігор Терехов.

"Тепер і ввечері обстріл Шевченківського району. Попередньо без постраждалих", - написав міський голова.

Жителям Харкова та області необхідно пройти в укриття, оскільки повітряна тривога поки не припинилася.

Сьогодні в Харкові святкують День міста.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ обов'язково звільнять усі окуповані населені пункти Харківщини від російських військ, а сам Харків ніколи не стане містом чорних спалених вікон.

Зеленський звернувся до харків'ян у день міста. Він зазначив, що Харків - це горде та героїчне місто.

Президент підкреслив, що Харків - це місто з почуттям власної гідності, яке вміє себе захищати. Це охайне місто, яке вражає всіх, хто його відвідує і бачить, як городяни піклуються про свої вулиці і дворах навіть тоді, коли переживають жорстокий тиск російських окупантів.

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