Харків не буде містом зруйнованих районів та не підкориться російській нечисті - Зеленський

Президент звернувся до харків'ян у день міста. Він зазначив, що Харків - це горде і героїчне місто.
ЗСУ обов'язково звільнять усі окуповані населені пункти Харківщини від російських військ, а сам Харків ніколи не стане містом чорних спалених вікон, йдеться в зверненні президента Володимира Зеленського у вівторок, 23 серпня.
Зеленський звернувся до харків'ян у день міста. Він зазначив, що Харків - це горде і героїчне місто.
Президент підкреслив, що Харків - це місто з почуттям власної гідності, яке вміє себе захищати. Це охайне місто, яке вражає всіх, хто його відвідує і бачить, як городяни піклуються про свої вулиці і дворах навіть тоді, коли переживають жорстокий тиск російських окупантів.
"Сьогодні день Харкова. Зараз нашому Харкову не до свят. Так, Харків пережив багато несправедливості і жорстокості, але Харків ніколи не буде містом чорних спалених вікон і зруйнованих районів. Харків ніколи не підкориться цій нечисті, у якої немає нічого, крім артилерії і ракет. Ми обов'язково звільнимо всю Харківську область, Ми знайдемо спосіб гарантувати безпеку нашому Харкову, і ми зробимо все, щоб відновити місто, я обіцяю", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, після ракетного удару по гуртожитку в Слобідському районі в Харкові загинув 11-річний хлопчик Яша Череватенко. Російська ракета потрапила прямо в кімнату, в якій знаходився хлопчик. Вдома разом з Яшею була його мама, яка зараз перебуває у важкому стані.
У Херсонській області в селищі Нововоронцовка під час обстрілу російськими окупантами загинула вчителька французької мови місцевої школи Раїса Жовтоног. 59-річна жінка сховалася від обстрілу в підвал, однак ворожий снаряд знайшов її і там - він потрапив прямо в схованку вчительки. Її засипало. Місцеві жителі відразу прибігли розбирати завали, проте врятувати жінку вже не вдалося.
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