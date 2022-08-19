"Ракета потрапила прямо в його кімнату": росіяни вбили 11-річного хлопчика в Харкові

Росіяни вбили 11-річного хлопчика в Харкові / скріншот, "Факти"

Після ракетного удару по гуртожитку в Слобідському районі в Харкові загинув 11-річний хлопчик Яша Череватенко. Його мама зараз перебуває в реанімації.

Російська ракета потрапила прямо в кімнату, в якій знаходився хлопчик. Вдома разом з Яшею була його мама, яка зараз перебуває у важкому стані, пишуть "Факти".

Знайома сім'ї розповіла, що Яша був добрим і світлим хлопчиком, який дуже любив життя. Він ходив до недільної школи. Гуртожиток сімейного типу, де вони жили з мамою, знаходиться зовсім поруч з трамвайним депо.

"Побачивши повідомлення про те, що російська ракета потрапила в гуртожиток, де живуть діти з нашої недільної школи, ми тут же поїхали туди. Там, на місці, дізналися, що одна дитина потрапила до лікарні з переломами. А що стосується Яші і його мами, то ракета потрапила прямо в їх кімнату. Їх квартири більше немає - там все зруйновано з четвертого по перший поверх. Коли ми приїхали, рятувальники діставали людей з-під завалів. Хтось із постраждалих був живий, і кричав ... ми вірили, що Яша з мамою живі", - розповіла дитячий пастор Олена Павлова.

На жаль, дива не сталося - під завалами знайшли бездиханне тіло хлопчика.

"Його більше немає ... мені складно повірити в те, що він більше не прийде в нашу школу, ми більше не почуємо його жартів і його сміху... хотілося б звернутися до всіх росіян, які продовжують спонсорувати цю жахливу війну: ви виростили диявола. Це ви винні у вбивстві наших дітей. І тільки ви можете це зупинити", - заявила жінка.

Ракетний обстріл Харкова

Рано вранці 18 серпня окупанти знову атакували Харків ракетами. На місцях прильотів спалахнули пожежі, щонайменше п'ятеро людей постраждали. Серед травмованих була дитина.

Пізніше голова Харківської ОВВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість загиблих через ракетний удар по гуртожитку в Салтівському районі Харкова зросла до 17 осіб, ще 42 людини поранені.

"Протягом дня рятувальники розбирали зруйновані будинки. На жаль, з-під завалів витягли тіла ще 7 загиблих", - розповів він.

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