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Змусили тікати, а потім вбили: на Харківщині окупанти застрелили 13-річну дівчинку

23 серпня 2022, 13:39

Російські окупанти розстріляли колону машин, яка намагалась евакуюватися з окупованої території.

оккупанты убили 13-летнюю девочку
Окупанти застрелили 13-річну Риту Горбик / Колаж фото Facebook/"Їх убила Росія"

Російські окупанти вбили 13-річну Риту Горбик з Харківщини. Вона їхала у автомобілі з написом "Діти". Про це розповіла мама дівчинки.

Трагедія сталася 27 березня. Окупанти з автоматів розстріляли машину. Мама Рити бачила, як ворожа куля влучила дівчинці у голову. Вона була єдиною дитиною подружжя.

Рита з батьками жила у с. Степанки та навчалась у 7-му класі. Вона вивчала англійську мову та сама зацікавилась корейською. Вона мріяла полетіти у Південну Корею та займалася танцями. На останньому концерті у Харкові вона отримала гран-прі.

Російські окупанти заїхали у двір до родини та сказали їм тікати. Саме тоді Рита, батьки дівчинки та бабуся з дідусем намагались евакуюватися.

"Нам довелося виїхати, бо їх було дуже багато на танках! Це дуже страшно... А на виїзді з с. Вільхівка Харківської області наша машина з написом "Діти" була розстріляна з автомата. Дитині було пряме влучення в голову. Рита, бідненька, померла 30 березня у лікарні" – розповіла жінка.

Родина намагалася евакуюватися разом із сусідами - їхали колоною з трьох машин. Під час обстрілу загинула й бабуся дівчинки.

Нагадаємо, після ракетного удару по гуртожитку в Слобідському районі в Харкові загинув 11-річний хлопчик Яша Череватенко. Російська ракета потрапила прямо в кімнату, в якій знаходився хлопчик. Вдома разом з Яшею була його мама, яка зараз перебуває у важкому стані.

У Херсонській області в селищі Нововоронцовка під час обстрілу російськими окупантами загинула вчителька французької мови місцевої школи Раїса Жовтоног. 59-річна жінка заховалася від обстрілу в підвал, проте ворожий снаряд знайшов її і там – він влучив просто у схованку вчительки. Її засипало. Місцеві мешканці одразу прибігли розбирати завали, проте врятувати жінку уже не вдалося.

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війна в Україні Харківська область російське вторгнення
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