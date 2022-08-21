Харків у вогні: окупанти завдали потужного удару по місту

Увечері в неділю, 21 серпня, російські військові обстріляли Харків. В області поки не оголошена повітряна тривога.

"Ракетний обстріл Київського району. Попередньо три прильоти", - написав мер Харкова Ігор Терехов в Telegram.

Він також додав, що, за попередньою інформацією, в нежитловому об'єкті і приватному будинку почалася пожежа.

За інформацією радника голови Харківської облради Наталії Попової, попередньо в результаті атаки росіян постраждала одна людина.

Ситуація в Харкові

Днями окупанти обстріляли два гуртожитки в Харкові. В результаті чого багато людей загинуло і постраждало.

Увечері 17 серпня російські війська обстріляли Салтівський район в Харкові. Окупанти вдарили по гуртожитку.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих через ракетного удару по гуртожитку у Салтівському районі Харкова зросла до 17 осіб, загинула в тому числі 13-річна дитина.

Рано вранці 18 серпня окупанти знову атакували Харків ракетами. На місцях прильотів спалахнули пожежі. Російські окупанти вранці вдарили ракетою в приміщення гуртожитку в Слобідському районі Харкова. Відомо про 18 поранених, двоє з них – діти. Одна людина загинула.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія хоче перетворити Харків на Алеппо.

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