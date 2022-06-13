Ворог має десятикратну вогневу перевагу на Луганщині - Залужний

Валерій Залужний розповів про ситуацію на Луганщині / Фото УНІАН

Російська армія сконцентрувала свої головні зусилля на півночі Луганської області. Лише в одному Сєвєродонецьку зосереджено до семи російських БТГ. Попри щільний вогонь захисникам України вдалося зупинити противника.

Про це повідомив головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області. Він масово застосовує артилерію і, на жаль, має десятикратну вогневу перевагу. Але, незважаючи ні на що, ми продовжуємо утримувати позиції. Кожен метр української землі там политий кров‘ю, але не тільки нашою, а й окупанта", — зазначив Залужний.

Він додав, що складною залишається ситуація в місті Сєвєродонецьк.

"Туди ворогом було перекинуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, нам вдалося зупинити противника", — сказав Валерій Залужний.

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Ситуація на Донбасі

Вранці 13 червня в Генштабі Збройних сил України повідомили, що російські окупанти витіснили українських військових з центру Сєвєродонецька на Луганщині. Окупанти вели штурмові дії за підтримки артилерії, бойові дії тривають.

Крім цього, на Сєвєродонецькому напрямку противник вів артилерійський вогонь по українських позиціях в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

За даними Інституту вивчення війни російські сили продовжували наземні штурми в Сєвєродонецьку і підірвали мости з міста. Таким чином вони ймовірно намагалися перерізати українські наземні шляхи сполучення з Бахмута до Лисичанська та Сєвєродонецька.

Також окупанти провели безуспішні штурмові операції у Врубівці та Миколаївці – населених пунктах поблизу критичної траси Т1302 Бахмут – Лисичанськ. Російські сили, ймовірно, продовжать штурмові операції в районі цієї траси, щоби підтримати оточення Лисичанська.

Також російські війська не перестають просуватися на південний схід від Ізюма в Харківській області. При цьому ворог має певний успіх. Імовірно, окупанти продовжать спроби наступу на Слов'янськ у Донецькій області з північного заходу, вважають експерти ISW.

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