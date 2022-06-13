Окупанти витіснили бійців ЗСУ з центру Сєвєродонецька – Генштаб/ Луганська ОВА, Reuters

Російські окупанти витіснили українських військових з центру Сєвєродонецька на Луганщині. Росіяни вели штурмові дії за підтримки артилерії, бойові дії тривають.

Крім цього, на Сєвєродонецькому напрямку противник вів артилерійський вогонь по українських позиціях у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися штурмувати села Долина та Богородичне, проте там вони успіху не мали. Окупанти замінили 100 одиниць пошкодженої броньованої й автомобільної техніки.

Ворог намагається наступати на Донецькому напрямку, щоб оточити українські війська у районах Сєверодонецька і Лисичанська, а також заблокувати шляхи логістичного постачання з Бахмута. Також окупанти намагаються поповнити запаси своєї техніки через великі втрати. Так, загарбники перемістили понад 80 одиниць озброєння і військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи.

Противник не вів активних дій на Лиманському напрямку, проте обстрілював позиції українських військових у районах населених пунктів Маяки, що за 10 кілометрів північніше Слов’янська, і Серебрянка, що за 5 кілометрів північно-східніше Сіверська.

Українські воїни успішно відбили штурм ворога у напрямках Вікторівка – Врубівка і Комишуваха – Врубівка на Бахмутському напрямку. Противник відновив наступ у районі міста Золоте. Також вороги намагаються закріпитися по рубежу Роти – Миронівка і безуспішно намагалися штурмувати у напрямках Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське. Також вони проводили розвідку за допомогою дрона у районі Покровського.

На Курахівському напрямку російські загарбники завдали авіаудару штурмовиками по українських позиція поблизу Красногорівки.

Противник обстрілював українських воїнів вздовж лінії зіткнення на Курахівському напрямку, щоб не допустити перекидання резервів на інші напрямки.

"На Південнобузькому напрямку ворог веде позиційну оборону. Основні зусилля спрямовує на утриманні раніше захоплених територій. Здійснив інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Шилова Балка та Придніпровське. З метою уточнення положення наших військ вів повітряну розвідку БпЛА у районі Давидового Броду", – зазначають у Генштабі ЗСУ.

читайте такожЗСУ пішли в контрнаступ на деяких напрямках - ЗалужнийБез суттєвих змін на Волинському, Поліському і Сіверському напрямках. На останньому російські окупанти провели обстріл по українських позиціях у районі Хрінівки на Чернігівщині.

На Харківському напрямку окупанти намагаються зосередити свої сили на тому, щоб не допустити українських воїнів до державного кордону. Загарбники вели штурм у напрямку Тернова – Ізбицьке, мали частковий успіх і закріпилися на його північній околиці. Крім цього, противник провів дистанційне мінування шляхів висування підрозділів ЗСУ у районі Петрівки, що на 20 кілометрів східніше Старого Салтова. Також окупанти вели розвідку за допомогою дрона у районі Шестакового.

"Російський агресор блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр", – повідомляють у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що російські війська намагаються оточити Лисичанськ, але зазнають невдачі при штурмі. Ворог зруйнував два мости через Сіверський Донець, тоді як слід було прагнути захопити їх.

Як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), російські війська не перестають просуватися на південний схід від Ізюма в Харківській області. При цьому ворог має певний успіх. Імовірно, окупанти продовжать спроби наступу на Слов'янськ у Донецькій області з північного заходу.

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