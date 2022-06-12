ЗСУ вели запеклі бої за Сєвєродонецьк та відбили штурм Слов'янська - Генштаб

Зведення Генштабу 12 червня / колаж сайт президента України / Сергій Гайдай

ЗСУ в неділю, 12 червня, продовжували вести запеклі бої за Севеодонецьк, а також наші бійці відбили ворожий штурм на Слов'янськ, повідомляє Facebook-сторінка Генерального штабу.

На Сіверському напрямку окупанти обстрілюють позиції наших воїнів, а також цивільну інфраструктуру в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку російські військові намагаються поліпшити своє тактичне становище в новому Бурлуку.

"Ворог обстріляв з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Заїлівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки", - додає Генштаб.

Безуспішно штурмували в напрямках Стариця-Рубіжне.

На Слов'янському напрямку наші бійці відбили ворожий штурм на напрямках Довгеньке-Мазанівка та Довгеньке - Долина.

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На Донецькому напрямку противник зосереджує зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і завдає ударів по лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку російські військові активних дій не вели, продовжували обстріли позицій наших воїнів.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує намагатися встановити повний контроль над містом.

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися захопити Врубівку, проте успіху не мали. Під час спроби штурму в напрямку Оріхове - Золоте, ворог отримав відсіч.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти відкривали вогонь по позиціях наших військових, щоб не дати нашим бійцям перегрупуватися.

"Ворог завдав вогневого ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, широке, Добрянка та Благодатне", - зазначає Генштаб.

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Війна в Україні

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив про те, що Україна отримала інформацію від представників ФСБ Росії, які не хочуть воювати проти української держави, про кадирівців на території країни. Завдяки цьому елітне угруповання, що мало намір убити президента Володимира Зеленського, була знищена.

"Ми отримали інформацію від представників ФСБ, які не хочуть брати участь у цій кривавій війні, і завдяки цьому була знищена та кадирівська елітна група, яка сюди відправлялася для ліквідації нашого президента", - сказав він.

До того, в розвідці повідомлялося, що в Херсонській області в окупованій Киселівці відбулася перестрілка між військовими РФ чеченською і Бурятської національності.

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