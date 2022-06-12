Рашисти вдарили по Вуглегірській ТЕС: спалахнула пожежа, тривають важкі бої

Окупанти обстріляли ТЕС / t.me/Novostidnua

У неділю, 12 червня, рашисти обстріляли Вуглегірську теплову електростанцію (ТЕС), яка в результаті загорілася, повідомляє Вільне радіо.

Як розповів начальник Світлодарської військової адміністрації Сергій Гошко, наразі тривають бої між російськими військовими, які контролюють місто, і бійцями ЗСУ, які знаходяться на станції.

"Військові ще не виходили на зв'язок. Що там пошкоджено, поки не володію інформацією. Схоже, масло горить на трансформаторній підстанції. Вуглегірську ТЕС ми контролюємо, наші хлопці тримають оборону. Вона постійно перебуває під обстрілами російсько-окупаційних військ", - підкреслив він.

За його словами, працівників на ТЕС немає, вони були евакуйовані.

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Війна Росії проти України

Радник Банкової Олексій Арестович раніше прогнозував, що армія України може піти в повномасштабний контрнаступ на тимчасово окуповані військами РФ позиції в середині червня. За його словами, до кінця травня-початку червня очікується надходження важкої зброї від Заходу. Після цього в ЗСУ сформують підрозділи для реалізації наступальної операції.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і українська армія, і російські війська будуть поповнювати резерви. Перевагу отримає сторона, яка діятиме більш оперативно. Згідно з його оцінкою, контрнаступ ЗСУ можливий в середині-другій половині червня. Все залежить від ситуації з надходженням важких озброєнь.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ можуть переходити в контрнаступ, однак військ потребують термінових постачань важких озброєнь. Потрібно ліквідувати перевагу росіян у військовій техніці. У найближчі місяці сили української оборони збираються звільнити східні і південні регіони країни.

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