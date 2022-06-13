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Окупанти намагаються оточити Лисичанськ, але провалюють штурми - ISW

13 червня 2022, 06:40

Окупанти продовжують наземні штурми в Сєвєродонецьку та його околицях під прикриттям артилерійського вогню. Зруйновано два мости через річку Сіверський Донець.

Луганська область
Окупанти продовжують наземні штурми у Сєвєродонецьку / Фото t.me/luhanskaVTSA

Російські війська намагаються оточити Лисичанськ, але зазнають невдачі при штурмі. Ворог зруйнував два мости через Сіверський Донець, тоді як слід було прагнути захопити їх, йдеться в аналізі Інституту вивчення війни за 12 червня.

Російські окупанти продовжують наземні штурми в Сєвєродонецьку та його околицях під прикриттям сильного артилерійського вогню. Станом на 12 червня вони не встановили повний контроль над містом, повідомили в ISW.

Росіяни провели безуспішні штурмові операції у Врубівці та Миколаївці.

На думку аналітиків ISW, росіяни, ймовірно, розраховують, що зможуть прорватися або в районі Тошківки, або з Попасної на північ, а потім оточити Лисичанськ або атакувати його з західного берега Сіверського Дінця.

Водночас чергова спроба російських військ атакувати Тошківку виявилася безуспішною.

Загарбники зруйнували два мости через річку Сіверський Донець між Сєвєродонецьком і Лисичанськом і ведуть масований обстріл третього.

"Російські війська, в принципі, повинні прагнути захопити мости, а не руйнувати їх, оскільки у них є проблеми з форсуванням річки Сіверський Донець. Можливо, вони сподіваються заблокувати українських захисників у Сєвєродонецьку, відрізавши їм шлях до відступу, але здається малоймовірним, що вигода від захоплення відносно невеликого числа військових ЗСУ вище за витрати на створення переправи через річку", – зазначили аналітики.

Ворог також робив безуспішні спроби просування на Довгеньке, Долину і Мазанівку між Ізюмом і Слов'янськом.

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Фото understandingwar.org

Як повідомляв Главред, у місті Гуляйполе, де зруйновано понад 500 житлових будинків, все ще залишаються близько 4 тис. цивільних мирних жителів. Про це повідомив голова Гуляйпільської об'єднаної територіальної громади Сергій Ярмак. За його словами, лінія фронту проходить дуже близько, йдуть постійні обстріли території громади, тому масштаби руйнувань дуже великі.

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