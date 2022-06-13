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"Ці варвари готові почати термоядерну війну": історик назвав умову застосування ядерної зброї РФ

13 червня 2022, 07:19

Володимир Путін постійно аргументує свою позицію тим, що у нього є ядерна зброя, і президент РФ рано чи пізно пустить її в хід.

ядерна зброя
Юрій Фельштинський назвав умову застосування ядерної зброї Росією / Фото defence.ru, скріншот

Американський історик російського походження Юрій Фельштинський вважає, що коли у господаря Кремля Володимира Путіна у війні проти України будуть закінчуватися солдати і танки, він застосує ядерну зброю.

За його словами, Путін постійно аргументує свою позицію тим, що у нього є ядерна зброя.

"Все це цивілізоване людство, яке тепер стикається із загрозою варварства, що виходить з боку Російської Федерації, має розуміти, що ці варвари безумовно готові почати термоядерну війну, якщо їм не дадуть те, що вони хочуть отримати", - сказав Фельштинський в ефірі Фейгін Live.

Історик зауважив, що Путін готує або навіть вже підготував світ до такого сценарію. І щойно у нього почнуть закінчуватися військові ресурси, зокрема, нескінченна кількість солдатів і танків, яких він може кинути у війну проти України, то безумовно залишиться ядерна зброя.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що світові політики бояться того, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. Вони вже активно почали до цього готуватися.

Раніше депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов заявив, що в Росії пригрозили світу ядерною війною, якщо Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО. За його словами, Росію не цікавить кількість країн, які доведеться знищити.

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