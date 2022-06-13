УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Армія РФ досягла певного успіху в наступі на Слов'янськ - Інститут вивчення війни

13 червня 2022, 07:54

Спроби наступу на населені пункти між Ізюмом і Слов'янськом - Довгеньке, Долину і Мазанівку - виявилися безуспішними для окупантів.

Слов'янськ
Окупанти продовжать спроби наступу на Слов'янськ у Донецькій області з північного заходу

Російські війська не перестають просуватися на південний схід від Ізюма в Харківській області. При цьому ворог має певний успіх. Імовірно, окупанти продовжать спроби наступу на Слов'янськ у Донецькій області з північного заходу, вважають експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Армія РФ продовжувала спроби просунутися від Ізюма в бік Слов'янська і "12 червня домоглася поступових успіхів". Бойовики з "ДНР" заявили, що нібито вони взяли під контроль селище Богородичне недалеко від кордону Харківської та Донецької областей, приблизно в 20 км на північний захід від Слов'янська.

"Росіяни, імовірно, намагалися відтіснити українські сили від лінії фронту на північному сході Харківщини і 12 червня обстріляли українські позиції в Харкові і навколо нього", - підкреслили в ISW.

Разом з тим російські сили робили безуспішні спроби наступу на Довгеньке, Долину і Мазанівку – населені пункти між Ізюмом і Слов'янськом. Зазначається також, що на півдні окупанти зосередилися на обороні.

false
Фото understandingwar.org

Як повідомляв Главред з посиланням на ISW, російські сили продовжували наземні штурми в Сєвєродонецьку і підірвали мости з міста. Таким чином вони ймовірно намагалися перерізати українські наземні шляхи сполучення з Бахмута до Лисичанська та Сєвєродонецька.

Також окупанти провели безуспішні штурмові операції у Врубівці та Миколаївці – населених пунктах поблизу критичної траси Т1302 Бахмут – Лисичанськ. Російські сили, імовірно, продовжать штурмові операції в районі цієї траси, щоби підтримати оточення Лисичанська.

Дивіться новини Донбасу онлайн:

Інші новини:

війна в Україні Сєвєродонецьк Лисичанськ Слов'янськ новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:11

Окупанти витіснили бійців ЗСУ з центру Сєвєродонецька – Генштаб

07:54

Армія РФ досягла певного успіху в наступі на Слов'янськ - Інститут вивчення війниВідео

07:19

"Ці варвари готові почати термоядерну війну": історик назвав умову застосування ядерної зброї РФ

07:00

День Святого Духа 2022: традиції, заборони і душевні привітання

06:40

Окупанти намагаються оточити Лисичанськ, але провалюють штурми - ISWВідео

Реклама
06:21

Порятунок Росії від поразки, або Що не так із попередженнями Байдена про вторгненняПогляд

05:46

Перці будуть великими і солодкими: як приготувати найефективніше добриво своїми рукамиВідео

04:30

ЗСУ можуть завдавати ударів по території РФ, але Зеленський повинен ухвалити рішення – ЖдановВідео

04:17

"По венах течуть блискітки": Періс Хілтон показала ніжки в божевільній блискучій сукні

04:00

Як навчитися менше їсти: експерти назвали найдієвіші способи

03:47

Патріотизм у деталях: Санта Дімопулос підкорює столицю в грайливому міні

03:15

"Прийняла найкрасивіше рішення у житті": Наталія Могилевська заінтригувала великими змінами

03:10

На Україну налетить сильний шторм та різке похолодання: синоптики назвали датуВідео

02:40

Ціни на бензин різко впали: де на АЗС поміняли цінникиВідео

02:07

"Летают ангелы незримо, храня в пути твоих детей": гурт Ногу свело! випустив пісню "Україна"Відео

01:36

Гороскоп Таро на тиждень 13-19 червня: Близнюкам - щастя в любові, Ракам - заздрість, Левам - обманВідео

00:54

Чим корисна зелень та як її вживати: поради тренера

00:29

Близько лінія фронту: в Гуляйполі знищили майже всю інфраструктуруВідео

00:07

Пара з 11 сезону шоу Холостяк розпалася: Анна Богдан пішла від Михайла Заливако

00:01

"Нікуди не зникне після війни": Боррель підтримав скандальний заклик МакронаВідео

Реклама
12 червня, неділя
23:24

Рашисти вдарили по Вуглегірській ТЕС: спалахнула пожежа, тривають важкі боїВідео

23:02

Справжнє диво: з-під завалів у Горенці дістали живого котаВідео

22:43

У Лисичанську під обстрілами загинула шестирічна дитина - ОВАВідео

22:41

"Тривають дуже жорстокі бої": Зеленський назвав основні цілі окупантівВідео

22:30

"У тебе очі лисиці, у мене хода вовча": рецензія на мультфільм "Поганці"Відео

22:17

Втрати Росії в червні можуть перевищити 40 тисяч солдатів - ЗеленськийВідео

22:11

"Ех, Олег, що ж ти покинув своїх вовчиць": колишня дружина Кензова підколола Винника за мовчання

21:56

"Дорога в один кінець": генерал ЗСУ про спробу окупантів захопити МиколаївВідео

21:31

Гороскоп Таро на липень: Левам варто поберегти серце, Діви почнуть все з нуля, на Раків чекає успіхВідео

21:26

Для окупантів почнеться пекло в серпні: екстрасенс назвав дату програшу РФ війни в УкраїніВідео

21:22

ЗСУ пішли в контрнаступ на деяких напрямках - ЗалужнийВідео

21:04

Андрій Данилко показав рідкісні фото з "мамою": "Талант і сила вище за небо!"Фото

20:59

Блінкен тонко потролив Путіна і привітав народ з "днем Росії"Відео

20:34

Повня 14 червня: 5 речей, які принесуть гроші в СупермісяцьВідео

20:10

Прикмети на 14 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:57

Ердоган анонсував термінові переговори із Зеленським і ПутінимВідео

19:35

ЗСУ вели запеклі бої за Сєвєродонецьк та відбили штурм Слов'янська - ГенштабВідео

19:35

"Росія робить справедливу справу": Кім Чен Ин повністю підтримав ПутінаВідео

19:16

У Мелітополі під час "святкування" дня Росії трапився вибух, є постраждаліВідео

19:03

У Росії погрожують ударом по Польщі за ідею передати ядерні ракети УкраїніВідео

Реклама
18:55

Максим Галкін з сумом привітав з Днем РФ "іншу Росію"Відео

18:47

Україна отримала тіла 220 захисників Маріуполя: починається процедура впізнанняВідео

18:44

"Богині смерті": Литва купила Україні шість сучасних безпілотників EOS C VTOLВідео

18:12

Війна в Україні може затягнутися на роки: як завадити Росії відгризати шматки нашої земліПогляд

17:54

Налетить сильний шторм і випаде град: синоптики попередили про похолодання в УкраїніВідео

17:53

Небезпечна місія в Сєвєродонецьку: у бою загинув британський доброволець, який захищав УкраїнуФотоВідео

17:47

"В Гагрі було те саме, що в Бучі": Тала Калатай розповіла, як рашисти звірствували в Грузії в 90-ті

17:18

У Сєвєродонецьку нацгвардієць єдиним пострілом з "Ігли" збив російський безпілотник Орлан-10Відео

17:16

Путін знову порівняв себе з Петром I: пишається "ратними перемогами"Відео

16:46

Ідилія і романтика: Дантес показав, як проводить вихідні після розставання з Дорофєєвою

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти