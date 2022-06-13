Армія РФ досягла певного успіху в наступі на Слов'янськ - Інститут вивчення війни

Окупанти продовжать спроби наступу на Слов'янськ у Донецькій області з північного заходу

Російські війська не перестають просуватися на південний схід від Ізюма в Харківській області. При цьому ворог має певний успіх. Імовірно, окупанти продовжать спроби наступу на Слов'янськ у Донецькій області з північного заходу, вважають експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Армія РФ продовжувала спроби просунутися від Ізюма в бік Слов'янська і "12 червня домоглася поступових успіхів". Бойовики з "ДНР" заявили, що нібито вони взяли під контроль селище Богородичне недалеко від кордону Харківської та Донецької областей, приблизно в 20 км на північний захід від Слов'янська.

"Росіяни, імовірно, намагалися відтіснити українські сили від лінії фронту на північному сході Харківщини і 12 червня обстріляли українські позиції в Харкові і навколо нього", - підкреслили в ISW.

Разом з тим російські сили робили безуспішні спроби наступу на Довгеньке, Долину і Мазанівку – населені пункти між Ізюмом і Слов'янськом. Зазначається також, що на півдні окупанти зосередилися на обороні.

Фото understandingwar.org

Як повідомляв Главред з посиланням на ISW, російські сили продовжували наземні штурми в Сєвєродонецьку і підірвали мости з міста. Таким чином вони ймовірно намагалися перерізати українські наземні шляхи сполучення з Бахмута до Лисичанська та Сєвєродонецька.

Також окупанти провели безуспішні штурмові операції у Врубівці та Миколаївці – населених пунктах поблизу критичної траси Т1302 Бахмут – Лисичанськ. Російські сили, імовірно, продовжать штурмові операції в районі цієї траси, щоби підтримати оточення Лисичанська.

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