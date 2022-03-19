Лікар з розбомбленого пологового будинку в Маріуполі розповіла про жахи війни і атаку на лікарню

Маріуполь / Reuteers

Лікар зі знищеного пологового будинку в Маріуполь Людмила розповіла, що на час атаки російських військ у закладі було понад 30 новонароджених дітей. У пологовому - 45 вагітних жінок.

Про це медик розповіла 19 березня, але тільки напередодні вона змогла евакуюватися в Запоріжжі.

Людмила згадала, що 9 березня вона пішла з роботи за 20 хвилин до того, як окупанти завдали удару по дитячій лікарні та пологовому будинку Маріуполя.

У пологовому будинку знаходилися:

14 новонароджених у відділенні патології;

17 дітей - у пологовому відділенні;

а також 45 вагітних і 36 співробітників лікарні.

"Три тижні не було зв'язку – ні електрики, ні опалення, ні води, ні газу, нічого. Завдання лікарні було в тому, щоб працював дизель-генератор, на якому діти перебували на кисні і працювали операційні. Воду і дитяче харчування привозили волонтери", – згадала Людмила.

Людмила зазначила, що насправді в лікарні і пологовому не було ніяких націоналістів, не було військових. Були тільки діти, жінки і персонал.

"Звичайні люди в своєму місті, які опинилися під ракетами і бомбами російських загарбників, методично знищують все живе в Маріуполі", – підсумувала лікар.

Обстріл дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі

Нагадаємо, 9 березня окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3 в Маріуполі. Внаслідок цього загинули три людини, серед яких одна дитина, і ще 17 постраждали. Корпус лікарні повністю знищений. Поблизу також розташований пологовий будинок. За словами очевидців, пологового більше не існує, багато поранених.

При цьому авіаналіт стався якраз під час режиму припинення вогню, про який раніше домовилися українська і російська сторони.

У Росії визнали, що свідомо і цілеспрямовано розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. Однак в уяві глави МЗС РФ Сергія Лаврова пологовий будинок в Маріуполі "давно захоплений батальйоном Азов та іншими радикалами". Так він пояснив бомбардування лікарні.

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