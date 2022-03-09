Обстріл пологового будинку в Маріуполі: під завалами знайшли 17 осіб, пошуки тривають

Маріуполь обстріл лікарні / скріншот

Російські окупанти завдали цинічного авіаудару по дитячій лікарні в Маріуполі.

В результаті вже виявили 17 постраждалих.

Такі цифри озвучив глава Донецької області Павло Кириленко.

"Серед поранених - персонал лікарні і навіть породіллі", - повідомив він.

Серед дітей, на щастя, постраждалих немає. Так само немає загиблих.

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"Пошуково-рятувальні роботи тривають", - додав Павло Кириленко.

Обстріл Маріуполя

Окупанти 9 березня скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3.

Корпус лікарні повністю знищений.

Там також знаходився пологовий будинок. За словами очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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