Обстріл пологового будинку в Маріуполі: під завалами знайшли 17 осіб, пошуки тривають

В результаті обстрілу рятувальники виявили 17 постраждалих.
Російські окупанти завдали цинічного авіаудару по дитячій лікарні в Маріуполі.
В результаті вже виявили 17 постраждалих.
Такі цифри озвучив глава Донецької області Павло Кириленко.
"Серед поранених - персонал лікарні і навіть породіллі", - повідомив він.
Серед дітей, на щастя, постраждалих немає. Так само немає загиблих.
"Пошуково-рятувальні роботи тривають", - додав Павло Кириленко.
Обстріл Маріуполя
Окупанти 9 березня скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3.
Корпус лікарні повністю знищений.
Там також знаходився пологовий будинок. За словами очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених.
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Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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