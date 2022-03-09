"Що це за країна така": Зеленський жорстко засудив Росію за бомбардування лікарні в Маріуполі

Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні знову прокоментував цинічний обстріл росіянами пологового будинку в Маріуполі.

Президент запитав, чи так сильно державу-агресор лякають лікарні та пологові будинки.

Зеленський жорстко засудив обстріли дитячої лікарні і закликав світ відреагувати на цей злочин.

"Європейці! Українці! Маріуполь! Сьогодні ми повинні бути єдиними в засудженні цього військового злочину Росії, в якому відбивається все зло, яке окупанти принесли на нашу землю",– сказав Зеленський.

"Всі зруйновані міста. Те, що вони зробили з Волновахою, Харковом, ізюмом, Охтиркою, Черніговом, Бородянкою, Гостомелем, Житомиром і ще десятками наших українських міст, які ніколи не становили жодної загрози РФ", - додав президент.

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За його словами, всі зруйновані міста, які ніколи не несли загрози Росії, зруйновані школи, лікарні, церкви і дитячі садки і авіабомба на пологовий будинок – це доказ геноциду українців.

"Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями, ви бачили, ви знайте, тому ви повинні посилювати санкції проти Росії, щоб у неї не було можливості продовжувати цей геноцид", – сказав президент.

Обстріл Маріуполя

Окупанти 9 березня скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3.

Корпус лікарні повністю знищений.

Там також знаходився пологовий будинок. За словами очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених.

Авіаналіт був здійснений під час дії в Маріуполі режиму тиші, який, в тому числі, був підтверджений і російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.

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