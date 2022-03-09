"Пологового будинку більше немає, багато поранених і вбитих жінок": війська РФ розбомбили Маріуполь

Обстріл Маріуполя

Війська РФ скинули кілька авіабомб на медичні установи, розташовані в центрі Маріуполя. Під удар потрапили пологовий будинок, лікарня, дитяче відділення і терапія.

Ці будівлі знищені, повідомив начальник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко 9 березня на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки що російський пілот, який, напевно, не гребує називати себе людиною, знову натиснув на гачок, точно знаючи, куди полетить бомба. Росіяни! Ви не тільки перетнули межу неприпустимих відносин між державами і народами. Ви перетнули межу людяності. Перестаньте називати себе людьми!",- зазначив він.

"В даний час російські окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню. Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація про постраждалих дітей уточнюється", - йдеться в повідомленні міськради.

За словами ексзаступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна з посиланням на очевидців, "пологового будинку більше не існує, багато поранених і вбитих жінок".

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