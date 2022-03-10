Лавров визнав, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок у Маріуполі

9 березня окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3 в Маріуполі / Фото Reuters

Міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ.

Про це Лавров сказав на прес-конференції в Анталії після переговорів з главою українського МЗС Дмитром Кулебою.

Глава МЗС РФ назвав пологовий будинок військовою ціллю. Дії російської армії він пояснив тим, що "пологовий будинок давно захоплений батальйоном Азов та іншими радикалами".

"Звідти вигнали всіх породіль, всіх медсестер і взагалі весь персонал. Це була база ультрарадикального батальйону Азов", - цинічно збрехав Лавров.

Причому кадри і репортажі з Маріуполя, на яких явно видно, що поранення отримали далеко не українські військові, а звичайні українські жінки, Лавров назвав "маніпуляцією". Мовляв, у повідомленнях ЗМІ "не було уваги до іншої сторони".

"Не вперше ми бачимо патетичні крики з приводу так званих звірств, що здійснюються російськими збройними силами", - додав Лавров.

Як повідомляв Главред, 10 березня в турецькій Анталії завершилася зустріч глав міністерств закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, що тривала півтори години. За підсумком переговорів російський міністр заявив, що на інші країни РФ нападати не планує, цинічно додавши: "Ми і на Україну не нападали".

Обстріл дитячої лікарні в Маріуполі

9 березня окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3 в Маріуполі. Внаслідок цього загинули три людини, серед яких одна дитина, і ще 17 постраждали.

Корпус лікарні повністю знищений. Поблизу також розташований пологовий будинок. За словами очевидців, пологового більше не існує, багато поранених.

При цьому авіаналіт стався якраз під час режиму припинення вогню, про який раніше домовилися українська і російська сторони.

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