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У Маріуполі померла вагітна жінка, яка постраждала від авіаудару на пологовий

14 березня 2022, 05:57

Жінка пішла з життя разом із ненародженою дитиною, повідомила журналістка.

У Маріуполі померла вагітна жінка, яка постраждала від авіаудару на пологовий/ Фото Reuters

У Маріуполі померла одна з вагітних жінок, які постраждали внаслідок бомбардування пологового будинку російськими окупантами. Після авіанальоту жінка потрапила в об’єктив фотографа, коли її поранену виносили на ношах.

Про загибель жінки повідомила журналістка "Голосу Америки" Ася Доліна у Facebook.

"Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила", – зазначила вона.

Вона додала, що дівчина померла разом із ненародженою дитиною.

За словами журналістки, цю інформацію підтвердив і фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото жінок для видання АР.

Раніше фото пораненої вагітної жінки, яке зробив Євген Малолєтка, оприлюднив у себе в Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, ще одна вагітна з розбомбленого пологового Маріанна, яка також стала відома світу через фотографії після бомбардування, нещодавно народила доньку.

Обстріл дитячої лікарні і пологового будинку в Маріуполі

Нагадаємо, 9 березня окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3 в Маріуполі. Внаслідок цього загинули три людини, серед яких одна дитина, і ще 17 постраждали. Корпус лікарні повністю знищений. Поблизу також розташований пологовий будинок. За словами очевидців, пологового більше не існує, багато поранених.

При цьому авіаналіт стався якраз під час режиму припинення вогню, про який раніше домовилися українська і російська сторони.

В Росії визнали, що свідомо і цілеспрямовано розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. Проте в уяві глави МЗС РФ Сергія Лаврова пологовий будинок в Маріуполі "давно захоплений батальйоном Азов та іншими радикалами". Так він пояснив бомбардування лікарні.

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