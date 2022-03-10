Обстріл дитячої лікарні в Маріуполі: загинули 3 людини, серед них одна дитина

Окупанти 9 березня скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3 в Маріуполі.
Три людини, серед яких одна дитина, загинули і ще 17 постраждали в результаті бомбардування російськими літаками дитячої лікарні в Маріуполі.
"На сьогоднішній день відомо, що після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні в Маріуполі постраждало 17 осіб (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина – дівчинка", - повідомили в Маріупольській міській раді Telegram.
Бомбардування дитячої лікарні в Маріуполі
Нагадавши, окупанти 9 березня скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3 в Маріуполі. Корпус лікарні повністю знищений. Там також знаходився пологовий будинок. За словами очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених.
Авіаналіт був здійснений під час дії в Маріуполі режиму тиші, який, в тому числі, був підтверджений і російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.
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