Обстріл дитячої лікарні в Маріуполі: загинули 3 людини, серед них одна дитина

При обстрілі дитячої лікарні в Маріуполі загинули 3 людини / t.me/mariupolrada

Три людини, серед яких одна дитина, загинули і ще 17 постраждали в результаті бомбардування російськими літаками дитячої лікарні в Маріуполі.

"На сьогоднішній день відомо, що після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні в Маріуполі постраждало 17 осіб (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина – дівчинка", - повідомили в Маріупольській міській раді Telegram.

Бомбардування дитячої лікарні в Маріуполі

Нагадавши, окупанти 9 березня скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3 в Маріуполі. Корпус лікарні повністю знищений. Там також знаходився пологовий будинок. За словами очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених.

Авіаналіт був здійснений під час дії в Маріуполі режиму тиші, який, в тому числі, був підтверджений і російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.

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