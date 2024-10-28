Вперше за місяці: війська РФ змогли просунутись в Часовому Ярі - розвідка

Російські окупанти змогли просунутись на захід від каналу в східній частині Часового Яру на Донеччині, йдеться у звіті британської розвідки.

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Розвідка Британії повідомила про просування військ РФ у Часовому Яру / Колаж Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 108 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ Анатолій Шкіньов

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Війська РФ, ймовірно, змогли перетнути канал поблизу Часового Яру

Російським військам поки не вдається закріпитись на цих ділянках

Російські війська, ймовірно, перетнули канал у південній частині Часового Яру на Донеччині чого не могли зробити з липня 2024 року та наблизилися до околиць міста. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великобританії в X (раніше - Twitter).

Зазначається, що російські війська у центральній частині району вони, ймовірно, досягли незначного просування на захід від каналу в східній частині міста.

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Проте, за інформацією британської розвідки, у центральних і північних районах каналу тривають інтенсивні бої, і російським військам не вдалося закріпитися на цих ділянках.

"З середини липня 2024 року і донедавна російські війська не могли перетнути канал через масштабні оборонні заходи, вжиті Збройними силами України", - зазначають у Міноборони Британії.

Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Бої за Часів Яр - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила спростували заяви про вклинення російських сил в оборону українських військ поблизу Часового Яру. Про це повідомлив представник бригади Андрій Полухін.

Аналітик BILD Юліан Рьопке повідомив, що російські війська нібито прорвали оборону Часового Яру і планують просуватися до міста з півдня. За його словами, після кількох місяців безуспішних спроб перейти канал Сіверський Донець - Донбас, чеченські підрозділи, як стверджується, форсували його та просунулися на 2,5 км на захід уздовж південної околиці міста.

Водночас, у матеріалі The Wall Street Journal зазначається, що російські війська здійснили значне просування в напрямку Часового Яру через канал Сіверський Донець у двох місцях, наблизившись до захоплення міста. ЗСУ мають зупинити окупантів, щоб не дозволити їм закріпитися в буферній зоні й запобігти подальшому наступу.

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