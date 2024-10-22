Вклиненням ворога у лінію оборони в Часовому Яру: в ЗСУ зробили нову заяву

В ЗСУ спростували заяву представника 24 ОМБр імені Короля Данила про вклинення російських військ в оборону ЗСУ в районі Часового Яру.

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У 24-й ОМБр розповіли про ситуацію навколо Часового Яру / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти

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Росіяни не вклинились в оборону Часового Яру

Ворог не може просунутись далі мікрорайону Канал

У 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила спростували інформацію про те, що російські окупанти змогли вклинитися в оборону українських військ в районі Часового Яру. Відповідну заяву зробив представник 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін у коментарі "Вільному радіо".

Полухін зазначив, що російські війська не можуть просунутися далі мікрорайону Канал, хоча туди проникають невеликі піхотні групи.

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"Ситуація там така: туди, як ми й раніше говорили, входять російські малі піхотні групи. Заходять і не виходять, бо стають заблокованими через контроль наших дронів. Окупанти там перебувають тимчасово, наші хлопці їх одразу звідти вибивають... Тобто закріпленням чи вклиненням це не можна назвати, якимось рухом по лінії оборони", — розповів Полухін.

Він також підкреслив, що росіяни активізували штурми на Часів Яр, використовуючи артилерійські обстріли та удари безпілотників.

Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Бої за Часів Яр - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канал, що проходить через Часів Яр у Донецькій області, пересох і зараз служить оборонною лінією для українських військових. Якщо російські сили зможуть прорватися через канал і закріпитися в місті, українські війська змушені будуть відступити на значну відстань. Про це повідомив військовий експерт Павло Нарожний.

Протягом кількох місяців армія Росії намагається захопити місто Часів Яр у Донеччині. Наразі окупантам вдалося прорватися в українську лінію оборони. Про це повідомив представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак.

Представниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що російські війська тимчасово зменшили кількість штурмів у районі Часового Яру, але продовжують посилюватися і, найімовірніше, незабаром відновлять атаки з метою прорвати оборону міста.

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