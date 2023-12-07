"Попереду найважча частина зими": в ГУР оцінили, чим битиме РФ по Україні

Країна-агресорка Росія зараз переважно завдає масових ударів по Україні дронами-камікадзе, проте після ще більшого похолодання може знову почати бити ракетами. Найважча частина зими ще попереду.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що можливою причиною того, чому загарбники зараз рідко використовують для ударів саме ракети, є зміна тактики.
"Знову ж таки, можливо, йдеться про зміну тактики. І все ж таки найважча частина зими, в тому числі в температурному режимі, ще попереду", – сказав Юсов.відео дня
Він наголосив, що це означає, що будь-який сигнал тривоги є попередженням про серйозну небезпеку, тому ігнорувати такі сигнали не варто.
Якої зброї в РФ зараз найбільше
Юсов також оцінив запаси й виробництво зброї в Росії. Він зазначив, що країна-агресорка і далі виготовляє ракети та безпілотники. В окупантів зараз є ще багато ракетних озброєнь, які небезпечні насамперед для прифронтових населених пунктів. Зокрема, йдеться про ракети С-300.
"Звичайно, це не високоточна зброя. Вона просто летить у певному напрямку і вражає те, що знаходиться в квадраті. Це зброя, яка насамперед спрямована проти цивільного населення та цивільної інфраструктури", – зазначив представник ГУР.
Також Юсов розповів, що в окупантів ще є багато стрілецької зброї, якої, за його словами, вистачить "на значну кількість кадрового резерву". У той же час у загарбників складна ситуація з бронетехнікою – через нестачу такої техніки вони змушені розконсервовувати та модернізувати старі зразки зі своїх запасів.
Юсов зазначив, що в РФ зараз є критична нестача сучасних технологій: сучасної оптики, сучасної радіоелектроніки, схем, мікрочипів. А саме такі елементи потрібні для того, щоб можна було модернізувати техніку. Тому з цим у загарбників проблеми продовжуватимуться.
"Але є і певні можливості. Триває виробництво ракетних озброєнь. Налагоджене виробництво здебільшого ударних безпілотників. Це справді є проблемою для нас, бо це наслідки обходу санкцій. Водночас саме по собі виробництво безпілотників – не надсучасне виробництво", – сказав представник ГУР.
Хто такий Андрій Юсов
Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.
Удари ракетами і дронами по Україні
У ніч на 6 грудня на Хмельниччині лунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про проліт ударних безпілотників у бік Хмельницької області, зокрема міста Старокостянтинів.
Також у ніч на 7 грудня РФ атакувала Одеську область – є "приліт", загинула людина. Удар припав по одному з об'єктів припортової інфраструктури Подунав'я. Пошкоджено складські приміщення, елеватор та вантажівки.
Нагадаємо, волонтерка і керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська зазначала, що РФ наближається до технологічного переламу. Росія посилює свою наступність у сфері автоматизованих систем та дронів, які мають змінити концепцію ведення війни.
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