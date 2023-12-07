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"Попереду найважча частина зими": в ГУР оцінили, чим битиме РФ по Україні

Альона Вороніна
7 грудня 2023, 10:51
У РФ складна ситуація з бронетехнікою, але є багато ракет. Окупанти продовжують виробництво ракет та ударних дронів і скоро можуть знову масово ними бити.
Ракета, ракетный удар, Андрей Юсов
У ГУР анонсували відновлення ракетних атак РФ/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, УНІАН

Країна-агресорка Росія зараз переважно завдає масових ударів по Україні дронами-камікадзе, проте після ще більшого похолодання може знову почати бити ракетами. Найважча частина зими ще попереду.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що можливою причиною того, чому загарбники зараз рідко використовують для ударів саме ракети, є зміна тактики.

"Знову ж таки, можливо, йдеться про зміну тактики. І все ж таки найважча частина зими, в тому числі в температурному режимі, ще попереду", – сказав Юсов.

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Він наголосив, що це означає, що будь-який сигнал тривоги є попередженням про серйозну небезпеку, тому ігнорувати такі сигнали не варто.

Якої зброї в РФ зараз найбільше

Юсов також оцінив запаси й виробництво зброї в Росії. Він зазначив, що країна-агресорка і далі виготовляє ракети та безпілотники. В окупантів зараз є ще багато ракетних озброєнь, які небезпечні насамперед для прифронтових населених пунктів. Зокрема, йдеться про ракети С-300.

"Звичайно, це не високоточна зброя. Вона просто летить у певному напрямку і вражає те, що знаходиться в квадраті. Це зброя, яка насамперед спрямована проти цивільного населення та цивільної інфраструктури", – зазначив представник ГУР.

Також Юсов розповів, що в окупантів ще є багато стрілецької зброї, якої, за його словами, вистачить "на значну кількість кадрового резерву". У той же час у загарбників складна ситуація з бронетехнікою – через нестачу такої техніки вони змушені розконсервовувати та модернізувати старі зразки зі своїх запасів.

Юсов зазначив, що в РФ зараз є критична нестача сучасних технологій: сучасної оптики, сучасної радіоелектроніки, схем, мікрочипів. А саме такі елементи потрібні для того, щоб можна було модернізувати техніку. Тому з цим у загарбників проблеми продовжуватимуться.

"Але є і певні можливості. Триває виробництво ракетних озброєнь. Налагоджене виробництво здебільшого ударних безпілотників. Це справді є проблемою для нас, бо це наслідки обходу санкцій. Водночас саме по собі виробництво безпілотників – не надсучасне виробництво", – сказав представник ГУР.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Удари ракетами і дронами по Україні

У ніч на 6 грудня на Хмельниччині лунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про проліт ударних безпілотників у бік Хмельницької області, зокрема міста Старокостянтинів.

Також у ніч на 7 грудня РФ атакувала Одеську область – є "приліт", загинула людина. Удар припав по одному з об'єктів припортової інфраструктури Подунав'я. Пошкоджено складські приміщення, елеватор та вантажівки.

Нагадаємо, волонтерка і керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська зазначала, що РФ наближається до технологічного переламу. Росія посилює свою наступність у сфері автоматизованих систем та дронів, які мають змінити концепцію ведення війни.

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війна в Україні ракета дрони вторгнення Росії ГУР ракетний удар Андрій Юсов
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