'Їх неможливо зупинити': РФ наближається до технологічного переламу - Берлінська

Росія посилює свою наступність у сфері автоматизованих систем та дронів, які мають змінити концепцію ведення війни.

https://glavred.net/ukraine/ih-nevozmozhno-ostanovit-rf-priblizhaetsya-k-tehnologicheskomu-perelomu-berlinskaya-10522885.html Посилання скопійоване

Росія вдосконалює роботизовані системи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, forbes.ua

Росія не тільки розширює арсенал дронів у всіх сферах - повітряні, водні та наземні, але й працює над покращенням якості та функціоналу цих технологій. Країна-агресорка наближається до технологічного перелому, використовуючи автоматизовані системи наведення та військові дрони. Про це розповіла волонтерка, член команди адвокації зброї для України в США, а також керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в ефірі Radio NV.

"Ми зараз знаходимося в моменті, коли Росія наближається до певного технологічного переламу. Вони зараз рухаються в сторону зміни фактично такої концептуальної, філософської зміни якості. Наприклад, це автоматизовані оптичні системи наведення та навігації", - сказала Берлінська.

Волонтерка описала сценарій, в якому російські дрони автоматично виявляють та атакують військові об'єкти, і наголосила на потенційних загрозах, які це приносить на поле бою.

відео дня

"Коли такі системи раніше чи пізніше почнуть масово застосовуватися на полі бою, вони дадуть росіянам серйозну технологічну перевагу. Просто уявіть поле бою, де летять сотні дронів і автоматично "детектять". І їх неможливо зупинити засобами класичної радіоелектронної боротьби, яких в нас, до речі, теж в нас досі немає", - зауважила вона.

Марія Берлінська також пояснила, що ці дрони можуть використовуватися у повній автономії, що створює складнощі для знешкодження традиційними засобами радіоелектронної боротьби. На її погляд, коли такі системи стануть масово використовуватися на полі бою, це надасть Росії серйозну технологічну перевагу.

"Потрібно максимально втягувати технології", - підсумувала волонтерка.

Вона висловила побоювання, що нинішні технології радіоелектронної боротьби можуть виявитися неефективними у боротьбі з масовими автоматизованими системами. Це, на думку Берлінської, потребує стратегічних інвестицій у вдосконалення технологій та розробок у сфері військової техніки для забезпечення безпеки в майбутньому.

Атаки дронів в РФ

Нагадаємо, вночі 26 листопада в Росії відбулась масована атаки безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що дрони, направлені на Москву, були збиті в районах Подольська, Наро-Фомінська, Раменського та Одинцовського міських округів Підмосков'я. Є постраждалі та руйнування.

Раніше було зафіксовано атаку дронів на Москву та Підмосков'я. Внаслідок збиття одного з дронів, у місті під Москвою пошкоджень зазнав будинок та автомобілі, а також було тимчасово припинено функціонування аеропортів "Шереметьєво" та "Домодєдово".

Також в країні-агресорці заявили, що РФ атакували дрони. Проте там оголосили про успішну роботу ППО. При цьому, усі московські аеропорти тимчасово перейшли на режим "килим".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.