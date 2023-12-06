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Вночі на Хмельниччині лунали вибухи: що відомо про атаку РФ

Анна Ярославська
6 грудня 2023, 07:35оновлено 6 грудня, 08:30
Повітряні сили ЗСУ попереджали про проліт ударних безпілотників у бік Хмельницької області, зокрема міста Старокостянтинів.
Рятувальник ДСНС, дрон
Сили ППО вночі збили 41 дрон з 50 над Україною / Колаж: Главред, фото: ДСНС, армія Inform

Вночі 6 грудня у Хмельницькій області пролунали вибухи. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

"Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО", - написаву Facebook перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Жителів регіону закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

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Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про проліт ударних безпілотників у бік Хмельницької області, зокрема міста Старокостянтинів.

"Триває рух " Шахедів" у напрямку Старокостянтинова. По регіонах працює ППО", - заявили Сили оборони Півдня України.

Вранці 6 грудня стало відомо, що сили ППО вночі збили 41 дрон з 50 над Україною.

"Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 50 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 41 ударний БПЛА", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" за двома напрямками – мис Чауда (Крим) і Курська область - РФ.

Всього зафіксовані пуски 48 ударних БПЛА "Shahed-136/131".

"В результаті протиповітряного бою силами і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БПЛА противника. Залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Унітожен 41 ударний БПЛА противника
Унітожен 41 ударний БПЛА противника / t.me/kpszsu

Повітряні атаки РФ по Україні

На Львівщині вночі 5 грудня три безпілотники типу "Шахед" вдарили по об'єкту інфраструктури. В результаті виникла пожежа.

Також у ніч на 5 грудня у Вінницькій області пролунав звук вибуху. У регіоні було оголошено повітряну тривогу через російські дрони-камікадзе.

Під час нічної атаки на Україну 4 грудня країна-агресор РФ намагалася атакувати дронами "Шахед" критичну інфраструктуру Прикарпаття. Сили протиповітряної оборони знищили всі цілі.

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